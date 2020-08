Hurtigruten har holdt tilbake informasjon om flere smittede

Onsdag ble det kjent at en belgisk mann i 70-årene døde av korona etter å ha blitt syk på et av Hurtigrutens cruiseskip MS Fridtjof Nansen fra 7. til 17. mars.

Nå viser det seg at flere gjester har testet positivt på covid-19 etter å ha vært med på seilinger med MS Fridtjof Nansen i både februar og mars.

– Vi har fått informasjon om totalt fire følger av gjester som har hatt mistanke om eller har testet positivt for covid-19 etter å ha vært på seilinger med MS Fridtjof Nansen i februar og mars, skriver pressevakt i Hurtigruten, Tarjei Kramviken, i en e-post til NRK.

Alle de smittede skal ha gått i land i Storbritannia.

Hurtigruten bekrefter nå til NRK at de ikke informerte de andre gjestene om at de hadde vært utsatt for potensiell smitte.

– Hvorfor har ikke Hurtigruten vært åpen på at det har vært koronasmittede passasjerer om bord når dere ble klar over det?

– Vi fikk informasjon om hver av disse sakene etter at gjestene hadde forlatt skipet og tilfellene ble håndtert individuelt da. Dette var gjester fra forskjellige seilinger, som hadde vært på reise fra og til cruiset. Det var ikke sammenheng mellom dem og ikke mistanke eller informasjon om annen smitte. Nå, med kunnskapen vi har, ville nok vurderingen om bredere informasjon vært en annen.

Også i i løpet av disse seilingene har flere i besetningen om bord over uker hatt symptomer på sykdom.

Syke også i besetningen

Kramviken skriver at de fleste i mannskapet om bord på MS Fridtjof Nansen kom om bord i desember 2019 og var på skipet da pandemien brøt ut.

– Det var flere i mannskapet som hadde symptomer på sykdom over en periode på noen uker. Etter at cruisene var avsluttet og skipene ble lagt i opplag, var alle om bord i karantene. Hele mannskapet på skipet ble testet i august, og alle tester var da negative.

Det skal ikke ha vært den samme skipslegen om bord under disse seilingene som under seilasen med MS Roald Amundsen i juli i år.

Kramviken i Hurtigruten forklarer i e-posten til NRK at smittesituasjonen var en annen da ledelsen ble kjent med at til sammen fire reisefølger har vært utsatt for smitte.

– Dette var i de kaotiske og svært uoversiktlige ukene av pandemiutbruddet i Europa, der kunnskapen, rutinene og situasjonen endret seg fra dag til dag.

Etter at Norge stengte ned 12. mars ble resten av seilingene kansellert.

– Siden da har man fått et helt annet kunnskapsgrunnlag, skriver Kramviken.