– I verste fall så er det sånn at man ikke har likviditet til å dekke utgiftene, og da er man jo nærmest konkurs, sier Berit Kristine Utsi.

Hun er leder for Kautokeino flyttsamelag, og mener de rekordhøye drivstoffprisene rammer reindriften hardt i en allerede utfordrende hverdag.

For som i 2020 er det i år beitekrise i reindriften. Reinen får ikke tak i mat, siden beiteområdene deres er låst under is og store snømengder.

Det betyr at reineierne må tilleggsfôre reinflokken med innkjøpt fôr. Så må det innkjøpte fôret fraktes ut med snøskuter til der reinen er, noe som kan være opp til ti mil hver vei.

Situasjonen er kritisk og lokallederen ber nå om økonomisk hjelp fra staten.

– Vi har en dobbel belastning med de høye drivstoffprisene. Staten burde absolutt komme med en kompensasjonsordning, mener Utsi.

Berit Kristine Utsi mener staten burde hjelpe reindriften i en utfordrende økonomisk situasjon. Foto: Berit Kristine Utsi / Privat

Høye drivstoffpriser den nye normalen

Forrige uke lå prisen på en liter bensin hos Circle K på nesten 22 kroner.

Det er heller ingenting som tyder på at prisen på diesel og bensin vil falle med det første, ifølge analysesjef Per Magnus Nysveen.

– Prisnivået de neste to årene vil nok være relativt høyt, sier han.

Årsaken til den høye prisen er at det er høy pris på råolje og økt etterspørsel etter diesel i verden. Det er heller ingenting som tyder på at karbonavgiftene i Norge vil gå ned.

Krisen rammer 140.000 rein

I Nordland, Troms og Finnmark er rundt 140.000 rein rammet.

I Trøndelag er det vanskelige beiteforhold, men her er det foreløpig ikke meldt om noen krise.

Morten Floor, avdelingsdirektør for reindrift i Landbruksdepartementet, sier det er vanskelig å si noe om hvor lenge beitekrisen vil vare.

– Det kan også skje endringer som gjør at det oppstår beitekrise i nye områder, eller at beitene i områder med beitekrise blir tilgjengelige, sier han.

Det er etablert et nasjonalt kriseberedskapsfond over reindriftsavtalen for slike situasjoner.

Dette tas i bruk når reinbeitedistriktenes midler fra egne krisefond er brukt opp. Da får reineierne et tilskudd på 4,50 kroner per rein. Dette får de for hvert døgn det er beitekrise i sitt område.

Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Har som mål å redusere avgifter som rammer folk flest

Statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad (Sp), sier de følger drivstoffprisene tett og vurderer situasjonen fortløpende.

– Regjeringen har som mål å redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, sier han.

Men noen lovnad om lavere avgifter vil ikke statssekretæren komme med enda. Han sier de høye prisene skyldes forhold regjeringen ikke rår over, som høye oljepriser på grunn av krigen i Ukraina.

– Skatte- og avgiftsendringer legges frem i statsbudsjettet og i revidert budsjett. Det er for tidlig å si noe om hva som kommer der nå, sier Grimstad.

Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) kan ikke love noen kompensasjon til reindriften enda. Foto: Senterpartiet

Stor belastning for den enkelte reineier

Lokallagsleder Berit Kristine Utsi frykter årets beitekrise kan få store fremtidige konsekvenser.

– Inntektene kan bli lavere til neste år hvis beitekristen påvirker produksjonen slik at man har mindre å slakte. Det er en ond sirkel, sier Utsi.

I tillegg tror hun det er mange reineiere som sliter psykisk i tillegg til økonomisk.

– Det er en stor belastning å vite at det er en beitekrise og at dyrene dine ikke har det bra, sier hun.