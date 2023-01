Klokken 01.30 fikk brannsentralen i Finnmark melding om røykutviklingen i campingen.

– Vi møtte en delvis overtent bygning fylt med mye røyk, stort sett i hele bygningen. Det var også mye røyk på utsiden, sier Jonne Sarra, innsatsleder i Tana brannvesen.

Brannvesenet har jobbet med å slukke brannen hele natta til 1. januar. På bildet er Jonne Sarra, innsatsleder og varabrannsjef i Tana kommune. Foto: Eilif Andreas Aslaksen / NRK

Det ble derimot fort klart at det ikke var folk inne i bygget.

– Vi fikk antydet det allerede på utrykningen. Men jeg forsikret meg med folk som eier bygget, at det var helt sikkert at det ikke var folk i bygget, sier innsatslederen.

Det ble også gjennomført begrensende innsats, sånn at brannen ikke kunne spre seg til nabobygninger eller andre boliger.

– Det var et tidspunkt det var så varmt at det begynte å ryke av nabobygget også. Så vi jobbet en del med å kjøle ned nabobygget for at det ikke skulle fjernantenne på grunn av strålingsfaren.

Årsaken til brannen er ukjent, sier Sarra.

– Det er helt umulig å si for oss på dette tidspunktet og ut ifra det vi vet.

Det ble fort klart at bygget ikke kunne reddes. Foto: IRIS EGILSDATTER SOMBY

Rundt klokken åtte var brannen slukket, men brannvesenet valgte å fortsatt være til stede.

– Vi har drevet med litt etterslokking her nå utover morgenen, og nå skal vi egentlig begynne å pakke sammen, sier innsatslederen klokken 11 søndag.

Samtidig er de i gang med restverdiredning.

– Nå driver vi med restverdiredning på blant annet naboboligen som har fått vann i kjelleren på grunn av et pumpeanlegg som står i kjelleren på branntomt som ikke i funksjonen.

Politiet skal ta over en rutinemessig etterforskning av brannen i bygget, ifølge Sarra.

Fikk bistand

Alle nødetatene ble umiddelbart sendt ut til brannen, sier Bjørn Tormod Syversen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt. E6 som går forbi campingen, var stengt på grunn av slokkearbeidet, skriver NTB.

Det var flere brannbiler som ble rekvirert til å slukke brannen i bygda. Tana brannvesen fikk også hjelp fra kolleger fra Nesseby. Brannvesenet i Finland ble også tilkalt til brannen.

– Men de ble sendt tilbake da vi fikk etablert vannforsyning på stedet. Da trengte vi dem ikke allikevel, sier Sarra.

Det var Sivilforsvaret som bisto med å få vannforsyningen til brannbilene.

Skiippagurra er ei bygd i Tana kommune i Finnmark.

Blitt husløse

Bygget som har brant ned, var ikke bare camping, men også bosted for fire personer, skriver iFinnmark.

Familien på tre som drifter campingen bodde der. I tillegg var det en annen beboer som bodde i bygget, men som ikke var til stede i natt.

Det var også en person som hadde fått oppbevare tingene sine inne i bygget.

Alle mistet eiendelene sine i brannen, ifølge avisa.