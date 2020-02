Heile Nordkapp isolert – 40 personar evakuerte

Mesteparten av vegnettet i Nordkapp er stengd. Torsdag vart 40 personar evakuerte, og det er usikkert når E69 kan bli opna igjen.

Det var tre hendingar på E69 i Nordkapp torsdag som førte til at Nordkapp no er isolert, og at rundt 40 personar måtte evakuerast om ettermiddagen og utover kvelden, melder Statens vegvesen.

Framleis stor rasfare

– Det har gått mange ras gjennom torsdagen, og det er framleis stor rasfare. Vêrmeldinga tyder på at vêret fredag vil bli endå dårlegare, med mykje snø og vind, seier byggeleiar Torkjell Johnsen i Statens vegvesen.

Inntil vidare er vêrfaste yrkessjåførar, bilistar og bussturister, og dessutan heile Nordkapp kommune, isolerte frå omverdenen.

STENGT BOM: Webkamera viser stengd bom på E69 stengt ved Vedbotn natt til fredag. Foto: Statens vegvesen

Kolonne køyrde seg fast, folk måtte gå til fots

Først var det ei hending i 12.30-tida ved Revva, der ein kolonne med to brøytebilar, ein følgjebil og tre-fire personbilar på veg frå Skarsvåg til Honningsvåg, køyrde seg fast. 12 personar måtte gå nokre hundre meter ned frå fjellet til Kamøyvær.

Så gjekk det eit skred over E69 i Skipsfjorden i 15-tida, eit 30 meter langt skred som var eit par meter høgt. Der vart ein brøytebil, eit vogntog og fire personbilar stengde inne nord for massane. Personane i køyretøya vart evakuerte til Kamøyvær, med dei andre.

Asistiske turistar måtte brøytast ut

Så, i 16.30-tida mellom Olderfjord og Honningsvåg køyrde ein finsk turistbuss med 16 asiatiske passasjerar og sjåfør seg fast like nord for Repvåg. Ved hjelp av brøytebil kom bussen laus.

Alle dei evakuerte er i sikkerheit, men Johnsen seier det er usikkert når E69 kan opnast igjen.

Statens vegvesen vil gjere ei ny vurdering av situasjonen i 9-tida fredag.