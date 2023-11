Hårprøver skal gi svar på stressnivå hos studenter

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Biologistudent Emma Hagen opplever mye stress, spesielt under eksamensperioder.

Forskere ved UiT Norges arktiske universitet skal måle stressnivåene til studenter ved hjelp av hårprøver.

Prosjektleder Kristin Benjaminsen Borch ved UiT forklarer at stress kan være både positivt og negativt.

Nesten halvparten av norske studenter rapporterer om negativt stress.

Sykepleierstudent Ingeborg Henanger har lært seg å håndtere stress bedre ved å få hjelp av universitetet sitt samtaletilbud. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– I eksamensperioden så sitter jeg på skolen fra jeg våkner til jeg legger meg. Jeg spiser ingenting fordi jeg har ikke tid til det, og det ødelegger jo kroppen.

Emma Hagen studerer biologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun opplever mye stress i hverdagen, spesielt når det er eksamen.

– Jeg får vondt i hodet. Så man merker jo at man er dødssliten. Etter at eksamen er ferdig, så tar det to uker før jeg kommer meg tilbake igjen, sier hun

Nå skal forskere ved UiT måle hvor stresset studentene er – ved hjelp av hårprøver.

Henrik Balto og Emma Hagen forbereder en presentasjon de skal ha på biologistudiet. Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

Stress kan være positivt

Prosjektleder Kristin Benjaminsen Borch forteller at det er studenter som vil at de skal forske på stress.

Studenter skal også være med på å gjennomføre forskningen så de lærer seg å forske tidlig i studieløpet.

– Stress er noe vi alle trenger for å få gjort det vi skal i hverdagen vår, sier hun.

Det er nemlig en drivkraft for å få ting gjort, og uten det hadde vi ikke overlevd.

– Likevel er det sånn at belastningen som vi utsettes for gjennom hverdagen kan bli for stor, og da blir det et negativt stress. Det ønsker vi ikke. Så stress kan være både bra og dårlig, sier forskeren.

Kristin Benjaminsen Borch er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

100 hårstrå

En av metodene forskerne skal bruke er å måle kortisolnivået i hårstrå fra studenter.

Nivået av kortisol kan fortelle noe om hvor stresset man er.

– Håret vokser cirka en centimeter i måneden. Når det har vokst tre centimeter kan vi si noe om stressnivået ditt de siste tre månedene, sier Borch.

I tillegg til 100 hårstrå fra hver deltaker skal de bruke spørreskjema og intervju for å finne ut av hvordan de best måler stress, og hvordan studentene opplever stresset.

100 hårstrå klippes fra hver deltaker for å måle nivået av kortisol. Foto: UIT

Veien ut av stresset

Nærmere halvparten av alle norske studenter oppgir at de opplever negativt stress i studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Ingeborg Henanger studerer sykepleie, og forteller at hun er mindre stresset nå som hun er på det siste året av graden sin.

– Da jeg begynte på studiet så var stress en ganske stor del av hverdagen, sier hun.

Sykepleierstudent Ingeborg Henanger har lært seg å takle stress bedre. Foto: Aslaug Elisabeth Høgsæt Aarsæther / NRK

Studenten tror det har hjulpet å skjønne systemet bedre, og å lære seg hva som må til for å henge med på studiet.

Henanger brukte et samtaletilbud hos universitetet for å få bukt med problemet.

– Jeg fikk snakket med noen om at jeg stresser, og fikk hjelp med metoder som hjalp meg å stresse mindre, sier hun.

Det er viktig å strukturere dagene så man får tid til å gjøre ting som gir energi, for det reduserer stresset, sier studenten.