Har iverksatt evakuering på Reinøya

Politiet har iverksatt evakuering på strekningen fra Sæterelv og Grøtneselv på Reinøya.

De evakuerte flyttes til kommunens samlingsplass på Finnkroken.

Redningsskøyta «Bergesen D.Y.» bidrar der det måtte være nødvendig.

Det melder Hovedredningssentralen Nord-Norge i en pressemelding.

To personer er blitt bekreftet omkommet i skredet som har gått på Reinøya.

– Det foregår i praksis to søk på Reinøya nå: Et skredsøk på landsiden, og et sjøsøk i vrakgodsområdet med et titalls fartøy. Det er vanskelig å seile i dette området, så man kommer til å etablere et søk med drone eller helikopter, opplyser hovedredningssentralen i en pressemelding.

Redningshelikopteret er i Tromsø for drivstoffylling, politiets helikopter er i området.

Karlsøy kommune har opprettet sin samlingsplass i Finnkroken.