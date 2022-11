Partiledelsen har sitt svare strev med å finne ut hvordan de skal snu de skrekkelige meningsmålingene. For å inspirere både velgere og partimedlemmer, var Trond Giske denne uka i Alta.

Her snakket han med «vanlige folk» før han åpnet Alta Aps medlemsmøte. Der var hensikten å gi lokallaget gode råd frem mot kommunevalget.

Giske sier til NRK at det handler om å lytte til folk og høre hva de er opptatt av i sin hverdag.

– God skole til ungene, eldreomsorg og gode helsetjenester. Og ikke minst hvordan man skal trygge folks økonomi, når de opplever høye drivstoffpriser, matpriser og strømpriser, sa Giske.

Han besøkte blant annet taxinæringa i byen, der han fikk høre litt om utfordringer knyttet til drosjeløyver, det grønne skiftet og drivstoffpriser.

– Det er fint at han kommer. Han er jo en populær mann som er godt likt over hele Norge, sa Frank Jonny Nilsen, styreleder i Alta taxi.

Frank Jonny Nilsen i Alta taxi mener Giske er en populær mann som er godt likt. Foto: Kristin Forland/NRK

Giske som er lokallagsleder i Nidaros lokaldemokratisk forum, opplever nå en personlig opptur som partiledelsen i Oslo bare kan misunne han.

Partilaget til Giske har sanket 2000 medlemmer, 800 bare siste uke. Arbeiderpartiet sentralt har sin foreløpige bunnotering på 15,4 prosent oppslutning.

Dette ifølge Vårt Land-målingen som ble presentert denne uka.

Kritisk mot Giske

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, er usikker på hvorvidt det å invitere Giske til Alta er en god eller dårlig idé, med tanke på stemmesanking.

– Noen ønsker han der og mange ønsker han ikke. Men det komplekset ligger der. Så lenge han ikke kaster inn håndkleet og det vil han ikke. Så det må sameksistere på en eller annen måte, sier Sand.

Under en NRK-debatt for noen uker siden gikk AUF-leder Astrid Hoem i strupen på Giske og sa at han hadde bidratt til å ødelegge for partiet.

Astrid Hoem mener at Trond Giske har bidratt til å ødelegge for Arbeiderpartiet. Foto: NRK

– Å ta Giske inn i varmen i partiledelsen vil vel være å si farvel til AUF-erne og den unge fløya? Hva vil Giske tror du?

– For meg virker det som om han bare vil vise at det var galt å tvinge han til å måtte gå. Å vise at han fortsatt er en politisk kraft og at han gjerne vil ha det siste stikket, sier Sand.

Sand mener det kan ha en viss Giske-effekt på deler av velgerne at han tar turen til Alta, men dette er nok mer på kort sikt.

– Det krever mer innsats gjennom fireårsperioden og innsats i lokale saker folk kjenner seg igjen i. Men det kan ha en kortvarig effekt at han møter folk på kjøpesenter og slikt, sier Sand.

Han sier at Giske er flink å snakke med folk og få frem grunnverdiene som Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet er tuftet på.

– Slik sett kan det å få han på besøk virke inspirerende for lokallaget, mener den politiske kommentatoren i NRK.

– De må prøve å få partiet opp av søla

Sand tror ikke Alta Arbeiderparti havner i unåde på Youngstorget for å ha invitert Giske på besøk.

– Nei, jeg tror ikke Ap har tid eller mulighet til å drive å tenke slik. Nå må de prøve å få partiet opp av søla, sier Sand.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand er usikker på om Finnmark Ap tjener på å invitere Giske på besøk. Foto: Vidar Ruud

Trond Giske svarer ikke på Sands analyse, men sier til NRK at han har vært i Alta fordi han har mange partivenner der. Han skryter også av Monica Nielsen, som er akkurat slik han mener en politiker bør være.

– Folkelig, raus, blid og opptatt av hva som betyr noe for folk, sier Giske.

Alta Arbeiderparti har de siste årene slitt med å få gehør fra partiledelsen om at Alta bør få akutt og fødeavdeling.

Ved siste finnmarksbesøk valgte statsminister Jonas Gahr Støre å fly over Finnmarks største by Alta, på sin vei til Hammerfest.

Om invitasjonen til Giske er et signal om mistillit til Jonas Gahr Støre, avviser Ap-ordfører i Alta, Monica Nielsen tvert.

– Nei, vi har invitert Trond hit fordi han er inspirerende og kunnskapsrik. Det er viktig med innledere som skaper engasjement. Det har Nidaros klart og det kan vi lære noe av, sier Nielsen.

Trond Giske skryter av Alta-ordfører, Monica Nielsen. Foto: JO HERMSTAD TRONSEN / NRK

– Giske må tre ut av partiledelsen grunnet flere varsler om seksuell trakassering. Invitasjonen til Alta kan ikke tolkes som at dere ikke tar unge kvinnelige velgere på alvor?

– Vi har ikke fått noe særlig med reaksjoner på det vi har gjort lokalt, og det var ikke det dette møtet handlet om. Det handlet om engasjement og de lange linjer, sier Nielsen.

Hun understreker at lokallaget ikke ønsker å ta noen persondebatt rundt Giske, verken nå eller senere.