Giskes lokallag har fått nærmere 1000 medlemmer på kun ei uke

I et innlegg på Facebook søndag kveld, skriver Trond Giske at lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum har hatt ei svært god uke.

For i løpet av den siste uka, har 800 nye medlemmer meldt seg inn.

Ifølge posten på Facebook, har partiet plass til enda flere. Giske retter en takk til alle som har stått på. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Den er helt overveldende! Dette overgår alt hva noen av oss hadde forestilt oss da vi for under ett år siden var 16 medlemmer i laget, skriver Giske i en SMS til NRK.

Han sier videre at dette bidrar til inspirasjon og optimisme. og tro på at de sosialdemokratiske verdiene fortsatt står sterkt.

– Og det trenger vi i en tid med dårlige meningsmålinger. Vi skal fortsette å snakke om sakene som er viktig i folks hverdag, som trygg økonomi, pensjoner og styring med strømmarkedet.

Får skryt av partisekretæren

Før helga fortalte Inger Ågesdotter Hovengen hvorfor hun har valgt å melde seg inn i Giskes lokallag. Hun mener mange ikke blir godt nok ivaretatt med dagens politikk. Og at trønderen kan gjøre en viktig jobb for Ap.

– Jeg ser at Nidaros står for den ekte sosialdemokratiske ånden som jeg føler er veldig fraværende i Arbeiderpartiet ellers, sier hun.

Nidaros Sosialdemokratiske Forum har på rekordkort tid blitt Arbeiderpartiets største lokallag. Nå med 2000 medlemmer. På samme tid sliter partiet nasjonalt på meningsmålingene.

Også partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, har uttalt at Giske har gjort en god innsats med å nå ut bredt. Hun sier til NRK at lokallagene er veldig viktige for partiet.

Men hun mener også det er viktig å samle alle lokallagene og medlemmene rundt en felles plattform.