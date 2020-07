Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Klar, ferdig, gå!

Svømmeinstruktør Stine Kristiansen gir klarsignal for at barna skal plaske så hardt de klarer med beina i vannet. Hun er svømmeinstruktør på syvende året.

– Det er alltid kjempegøy å se et barn som ikke har turt å ta hodet under vann tidligere, som klarer det, sier hun.

1500 barn uten svømmeopplæring

På grunn av pandemien og stengte skoler er det mange barn som ikke har hatt svømmeopplæring i år.

– Vi har lært å flyte med ryggen, og magen, og så har vi vært under vann.

Det sier Filmawit, som er på svømmekurs på Tromsøbadet sammen med søstera Amine.

Filmawit og søstera Amine koser seg i bassenget på Tromsøbadet. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Tilbudet er et gratis tilbud for barn og unge mellom 8 og 16 år, og i år er det helt fullt. På grunn av stor pågang er tilbudet utvidet fra to uker til hele sommeren, slik at flere kan være med.

Rune Thyholdt i Tromsø svømmeklubb er bekymret for at barn ikke har fått svømmeopplæring i vår.

– Det er 1500 barn bare i skolen i Tromsø som ikke har hatt svømmeopplæring. Det er klart det er kritisk.

Rune Thyholdt i Tromsø svømmeklubb er glad for at de kan holde gratis svømmekurs i sommer. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Målet er at folk skal lære å beherske vann og unngå drukningsulykker. Det å ikke kunne svømme tar liv. I år har det vært 45 drukninger, og det er 45 for mange, sier han.

Tallene gjelder for perioden ut juni. Drukningstallene medregnet juli har ikke kommet ennå, men det har så langt vært en økning på 21 prosent i antall drukningsulykker i år.

Redningsselskapet har også gitt klare råd om at ungdommer burde være minimum tre-fire stykker sammen når de bader.

– Har enorm betydning

Jan Kjensli jobber i Norges Svømmeforbunds fagavdeling. Han forteller at mange basseng i landet har vært stengte siden 12. mars og ikke åpner igjen før skolestart i august.

– Ingen elever har vært på skolen, og i hvert fall ikke i svømmebasseng, fra mars til juni. Halve det fjerdetrinnskullet som gikk på skolen i vår har kanskje ikke fått noen svømmeopplæring i det hele tatt.

Nettopp derfor mener han at gratiskursene om sommeren er viktige. Han trekker fram Tromsø, Trondheim, Oslo, Stavanger, Kristiansand og Bergen som byer der ekstra svømmekurs blir prioritert nå.

– Det har enorm betydning. At de lærer seg å svømme, eller blir flinkere. Mange av dem som har fått tilbud om svømming i juli har ikke noe annet godt ferietilbud. Nå kan de sitte igjen med noen gode minner og ferdigheter som kan redde liv. Mange av barna som ikke kan svømme, sitter hjemme når vennene drar og bader. Nå kan de være med.

Svømmeinstruktør Stine Kristiansen mener å lære barna nye ferdigheter er det beste med jobben.

– Jeg har hatt barn som har kommet inn som femåringer og ikke kan svømme. I dag svømmer de i konkurranser. Det gir en stor mestringsfølelse å lære barn å svømme.