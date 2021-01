Forsvarsministeren sammenlignet fagforbund med en sekt: – Uakseptabelt, sier forbundsleder

I Stortingets spørretime denne uken ble forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) spurt av Liv Signe Navarsete (Sp) om funnene i en undersøkelse gjennomført av Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Svaret fra forsvarsministeren lød som følger:

– Dette er altså en så tendensiøs undersøkelse at jeg har vanskelig for å komme på å ha sett noe sånt noen gang før. Jeg er veldig betenkt når det gjelder å gi legitimitet til denne undersøkelsen. Det er et makkverk, sa Bakke-Jensen før han fortsatte:

– Det er faktisk en mengde foreninger vi karakteriserer som sekter, som har betydelig større frihet for personlige meninger enn det BFO setter som standard her.

Leder for BFO, Jens Jahren, mener det å bli sammenlignet med en sekt er kraftig negativt ladet, og godtar ikke at noen klistrer den merkelappen på organisasjonen hans.

– Det å omtale en annen formell part på denne måten synes vi er uakseptabelt, sier Jahren.

Liv Signe Navarsete kunne nesten ikke tro det hun hørte komme ut av forsvarsministerens munn.

– Å kategorisere en seriøs organisasjon innenfor Forsvaret slik, mener jeg er langt over grensen. Og det ifra Stortingets talerstol, sier hun.

Liv Signe Navarsete (Sp) mener forsvarsministeren gikk for langt i å si at sekter har mer troverdighet enn BFO. Foto: Skjermdump / NRK

Undersøkelsen ble fremprovosert av Forsvaret selv

Undersøkelsen forsvarsministeren kategoriserer som «et makkverk», var en temperaturmåling BFO gjennomførte hos sine medlemmer før jul i fjor.

Der svarte under én av ti ansatte at de ville anbefalt Forsvaret som arbeidsplass.

Temperaturmålingen ble iverksatt fordi BFO mente Forsvarets kommunikasjonssjef, Eystein Kvarving, ga et flåsete svar i forbindelse med NRKs omtale av at boforholdene er skyld i at mange unge ansatte slutter i Forsvaret.

– Jeg synes det er nesten ufint å trekke opp hver eneste gang at vi ikke behandler folkene våre godt, basert på én eneste ting som ikke er i orden, sa Kvarving da.

BFO sendte deretter ut et spørreskjema der de spurte sine medlemmer om det var riktig at det kun var én ting som var galt med Forsvaret.

Det var kommunikasjonssjef i Forsvaret, Eystein Kvarvings, sin uttalelse til NRK som provoserte frem BFOs temperaturmåling. Foto: Forsvaret

– Et større problem med den typen spørreundersøkelser

Bakke-Jensen mener spørsmålene BFO sendte ut til sine medlemmer er for ladd til at det enkelte individ kan svare det de mener.

Når det gjelder ordbruken, mener forsvarsministeren det må være lov å sette fingeren på noe man mener er problematisk.

– Jeg har et større problem med den typen spørreundersøkelser i det offentlige, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren er uenig i påstanden om at han sammenlignet BFO med en sekt.

– Det har jeg aldri hevdet. Det jeg mener er at det finnes foreninger som har større rom for egne meninger enn det BFO viser i denne undersøkelsen, sier han.

Forsvarsministeren vil også rette en finger mot NRKs artikkel om funnene i BFOs undersøkelse, og mener den er misledende.

– Forsvaret gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser som sendes ut til samtlige ansatte. Disse har høy svarprosent, er valide og forteller oss at 70 % vil anbefale sin arbeidsplass til sine venner, sier han.

Én av tilbakemeldingene BFO fikk i undersøkelsen sin var at det ble funnet døde dyr i kjelleren på Porsangermoen. Foto: Tipser

Erkjenner kritikken for forsvarsministeren

Liv Signe Navarsete mener uansett at forsvarsminister Bakke-Jensen svarte usaklig på spørsmålet hennes. Hun kunne ønsket seg et svar på utfordringene knyttet til boforholdene til de ansatte i Forsvaret.

– Jeg opplevde en forsvarsminister som var svært avvisende til problemstillingen. Han gjorde narr av en undersøkelse BFO fikk 200 svar på av sine medlemmer, sier hun.

BFO-lederen synes funnene de gjorde i temperaturmålingen drukner i angrepet på metoden.

– Det er trist. Hadde man snudd det på hodet, så skulle jeg gjerne diskutert dette slik at det blir en saklig og ordentlig kritikk av en metode. Det tåler jeg veldig godt, sier han.

For Jahren erkjenner at temperaturmålingen kan kritiseres.

– Vi legger oss flate på at vi har vært for offensive i hvordan vi stiller spørsmål. Så håper vi at forsvarsministeren erkjenner at han gikk litt over streken. Det handler om å være voksne og ordentlige, sier Jahren.

Forsvarsminister Bakke-Jensen ønsker nå å legge dette bak seg.

– Det at vi bruker minst mulig tid på debatter som dette, og heller bruker tid på konstruktive debatter. Men jeg må få lov til å si at det hadde vært mulig for BFO å ringe meg om denne undersøkelsen, slik at jeg slapp å høre om den av NRK, sier han.