Flere tusen hvaler mister livet i norsk fiske hvert år. Det er som regel niser som går seg fast i garnene. Disse er relativt små, på 1,5 meter.

Men de siste åra har stadig flere fiskere også fått langt større arter på uønsket besøk i garn og andre fiskredskap.

– Det har blitt et større og større problem at store hvaler går seg fast i garn, sier forskningssjef Martin Biuw i Havforskningsinstituttet.

Dette gjelder hovedsakelig spekkhoggere og knølhval.

– Men også finnhval og spermhval har det blitt mer av, sier Biuw.

Store hvaler som vikler seg inn i fiskegarn er et økende problem. Nå jobber forskere med å skremme dem vekk med lyder som får hvalene til å skvette unna.

Sammen med forskere fra UiT, Norges Arktiske universitet, jobber han nå med å utvikle et verktøy for å holde hvalene unna garnene.

Behovet for å finne en måte å skremme dem bort har vært der lenge. I fjor brukte en fisker i Finnmark 20 minutter på å få løs en knølhval og en fisker i Nordland fant i sommer en druknet grindhval i garnet.

Nå har forskerne funnet ut at lyd kan være løsningen.

– Tanken er å teste ut ulike skremmelyder for å skremme hvalen vekk, sier Biuw.

Han forteller at den ønskede effekten kan sammenlignes med den du kjenner på når du ser en skrekkfilm, og plutselig må hoppe opp i sofaen.

– Det skal være en lyd som er såpass sterk at den er skremmende der og da, men ikke skadelig, sier han.

Forskningsleder Martin Biuw (til høyre) sammen med marinbiolog Audun Rikardsen ved UiT. Foto: Audun Rikardsen / UiT

Ikke farlig for hvalen

På spekkhoggerne har skremmelyden allerede begynt å fungere, forteller Biuw. De store pattedyrene svømmer unna når den blir spilt.

– Ofte er det som skjer når vi spiller lyden for spekkhoggerne, at de raskt forsvinner, og legger seg omtrent 100 meter unna.

– Det er ideelt, for vi trenger ikke skremme dem så langt vekk. Vi er nært en løsning der, sier han.

Forskerne har ikke helt funnet ut hvordan de skal få skremt knølhvalene enda. Foto: Espen Bergersen

Knølhvalen er imidlertid litt vanskeligere å skremme, og er ikke like sensitiv til lyd, ifølge Biuw.

– Den er mindre sensitiv. Vi har fått den til å reagere, men der trengs det fortsatt mer jobbing for å finne en løsning.

For å forstå hvordan hvalene reagerer på lydene, har de festet kamera, hydrofon og sensorer på dem.

– Da kan hydrofonen fange opp lyden og se hvordan de responderer. Med video kan man se hvordan de beveger seg.

– Lyden er en bredspektrums støylyd på flere ulike frekvenser. Den skal komme plutselig, ikke smygende. Det er for at den skal virke mest mulig skremmende.

Med en flere meter lang karbonstang festes kamera og sensorer på hvalen med sugekopper. Biuw sier de må «snike seg innpå» for å få festet utstyret. Foto: Thomas Goetz

– Men er det greit å drive å skremme hvalene da? Kan de ikke bli redde?

– Poenget er at det er en ubevisst skremmereaksjon. Litt som en «jump scare».

– Det er bedre enn at de går seg fast i garnet og kanskje dør, sier Biuw.

Mange hvaler har dødd

Biuw forklarer at inntoget av stadig mer hval på vinterstid i Nord-Norge har gjort problemet større. Hvalene oppsøker ofte garnene fordi det er en enkel kilde til mat.

– Ti spekkhoggere og åtte knølhvaler har dødd i snitt de siste ti årene. Mange fler går seg fast eller blir skadet. Det er kanskje bare 5 prosent som dør.

Med det regnestykket er det drøyt 350 hvaler som går seg fast, skader seg eller dør i fiskegarn årlig.

I tillegg til at det er skadelig for dyrene selv, er det dyrt og kjedelig for fiskerne.

– Særlig knølhvalen kan gjøre stor skade på utstyret, og skaper mye arbeid for fiskerne. De må ofte ta grep raskt når hvalene står til å redde. Da mister de også hele fangsten ut av garnet, sier Biuw.

Sammen med aktører i fiskerinæringen håper de til slutt å kunne bruke lyder til å skremme alle slags hvaler langt unna fiskebåtene.