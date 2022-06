Onsdag opplevde mannskapet om bord «Klævtind» fra fiskeværet Bleik på Andøya å få en fangst de helst skulle ha vært foruten.

– Det er heldigvis sjeldent sånt skjer, forteller skipperen om bord.

Glenn-Thomas Madsen og mannskapet på fem om bord i «Klævtind» av Bleik fikk en noe uvanlig fangst onsdag. Det var avisen vol.no som første omtalte saka.

Tredje gang han får hval i garnet

Madsen har mer enn 30 års fartstid som garnfisker. Siste gang han fikk denne typen uønska bifangst var med gammelbåten for mer enn sju år siden. Sist onsdag skjedde det for tredje gang.

Han beskriver det som et uhell de ikke kunne ha unngått.

– Grindhvalen har først svømt gjennom garnet, så har han satt seg fast på sporden. Han har ikke klart å komme seg løs derfra, så da har han jo drukna.

Denne gangen ble ingenting ødelagt og fiskerne berga garnet. De fikk den uvanlige fangsten raskt opp på dekk.

– Han var for så vidt lett å hanskes med når vi fikk han opp, han hang bare etter sporden. Han var heller ikke så fryktelig stor, så da gikk det greit å dra han inn. Hadde han vært litt større så hadde vi ikke klart det, forteller Madsen.

Skulle gjerne unngått det

Når de er ute på havet sommerstid er de vant med å se store flokker med det vakre dyret. Det er ikke uten grunn at hvalsafari i mange år har vært populært for turister som kommer til Vesterålen.

Skipperen er klar på at de gjerne skulle unngått å få hvalen i bruket.

– Vi slo tamp i sporden og hengte han på sida. For det var jo plutselig noen som ble kjøttsultne og skar seg noen biffstykker. Han var ennå varm, og da går det an å gjøre det.

Grindhval Foto: Tor Andre Johannessen Ekspandér faktaboks En stor delfinart som finnes i kalde farvann både på den nordlige og sørlige halvkule.

I det nordlige Atlanterhavet finnes de både langs kysten og mer pelagisk i farvannene rundt Grønland og Island.

Om sommeren svømmer de fra De britiske øyer og nordover til sørlige deler av Svalbard.

Grindhval er en av de hvalartene som oftest rapporteres i massestrandinger. Strandinger kan involvere kun ett individ, men som oftest strander hele flokken.

Grindhvalen er svart eller mørkegrå i fargen bortsett fra et lysere område bak ryggfinnen. Den har en kraftig kroppsbygning med en tykk halerot som er sammentrykt på sidene og rund hodeform.

Hannene blir betydelig større enn hunnene, gjerne 5–6 meter lange. Hunnene blir 4–4,7 meter lange. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Ettertrakta på Færøyene

I Norge er det bare vågehval det er lov å fangste på, og bare for båtene som har tillatelse.

På Færøyene er grindhvalen ettertrakta mat. Der driver de hele flokker mot land i smale viker og dreper dem.

– Vi har jo sett hva de holder på med på Færøyene og visste at kjøttet er godt spiselig. Ingen av oss er faglærte folk som hvalfangerne, men vi tok av ryggstykkene.

Smakte biffen?

– Jeg har ikke hørt annet enn at det var den beste de har smakt. Jeg grilla sjøl en biff heime og det var helt suverent.

Ikke smil og tommelen opp

Madsen mener det er mye følelser med i bildet når det gjelder hval. Likevel valgte de å poste et bilde av den uvanlige fangsten på sosiale medier.

– Vi har fått kjeft før hvis vi har stilt opp med et smil og tommelen foran en sånn fangst. Så det har vi nå lært at det skal vi ikke gjøre.

Noen vil tenke at det er grusomt at en hval går i garnet på denne måten?

– Vi hadde ikke mulighet til å unngå det. Det er så hendig uhell som det kan være, og det er sjelden kost. Så når ulykka skjedde så var det jo ikke så galt at det ikke var godt for noe, er det ikke det man bruker å si?

Mellom 3000–4000 niser drukner i garn i løpet av ett år i Norge. Foto: Havforskningsinstituttet

Spiser av garnet

Hvalforsker ved UiT Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen sier til NRK at dette er et kjent problem i silde- og makrellfiske.

Både fiskere og forskere har lenge sett at hvalen bruker fiskebåtene til å få et gratis måltid.

– De kan prøve å plukke fisk ut av garnet, det har vi sett at hvalene kan gjøre.

Grindhvalen er nemlig en hvalart med et litt morsomt rykte på seg. Den er kjent for å være rampete og finne på mange sprell.

– Den ses ofte i store flokker og er svært sosiale dyr, forteller Rikardsen.

Hvalforsker Audun Rikardsen mener at det er et etisk problem at hvalene drukner i fiskegarn. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Kjent problem

Hvalforskeren forteller at bl.a. 3000–4000 niser drukner i garn hvert år. Grindhvalen er ikke den vanligste å få i garnet, men heller ikke uvanlig.

– Akkurat nå er det veldig mange grindhvaler i området fra Vesterålen og i Troms. Det er ikke noe hyggelig verken for dyret eller fiskerne når hvaler drukner i garnet, men dessverre vanskelig å gjøre noe med, sier Rikardsen.

Rikardsen forteller at det ikke er fare for bestanden, men at det er et etisk problem at hvalene drukner.

– Vi prøver å gjøre tiltak. Nå jobber vi med et prosjekt der vi bruker lyd for å holde hvalene unna fiskeriene. Da må vi bruke lyd som de ikke venner seg til og som oppleves ubehagelig, sier forskeren.