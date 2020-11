Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dersom kunden har fått innvilget en hentereise med spesifisert dato og oppholdsperiode, og det ikke foreligger andre alternativer for å få barnet hjem til Norge, så definerer vi reisen som strengt nødvendig. Men hver sak må behandles individuelt hos oss, sier kommunikasjonssjef i Fremtind, Simen Rudi.

Forsikringsselskapet har nylig bestemt at adopsjonsreiser skal dekkes av reiseforsikringen, dersom reisen er forhåndsgodkjent av selskapet. Det opplyser kommunikasjonssjef Simen Rudi. Foto: Fremtind

Fremtind er ett av flere forsikringsselskaper som nå har bestemt seg for å gi reiseforsikring til familier som skal hente sitt adoptivbarn i utlandet.

– Under hele pandemien har det dukket opp nye problemstillinger som vi har måttet ta stilling til. Denne, adopsjonsreiser, er en av de siste, sier Rudi.

Strengt nødvendig

For to uker siden fortalte NRK historien om familien fra Trollvik i Senja kommune, som venter på å få hente datteren sin, Anna, i Thailand.

For dem er dette gledelig nytt.

– Det er ei bør som går av skuldrene nå. Ett hinder mindre. Så er det bare å vente på innreisetillatelse fra Thailand, sier pappa Hans-Helge Johnsen.

Totalt er det rundt 30 norske familier som har fått tildelt et adopsjonsbarn i utlandet, men som ikke har fått barnet sitt hjem på grunn av koronaen.

Flere land har nå åpnet for adopsjonsreiser, og i andre land jobbes det med å åpne opp dette. Men kommer dette med reiseforsikring opp som en ny utfordring for de norske familiene. Forsikringsselskapene har nemlig lagt seg på den samme listen som Utenriksdepartementet, som fraråder alle reiser til røde land, som ikke er strengt nødvendige.

Til tross for påtrykk fra adopsjonsbyråene, har norske myndigheter ikke villet definere adopsjonsreiser som strengt nødvendige reiser.

Noen har tatt sjansen på å reise uten forsikring. Andre har kjøpt dyre forsikringer i utlandet.

Stiller krav

Helge Solberg i Verdens barn. Foto: Privat

Men nå har altså en liten håndfull forsikringsselskaper kommet på banen. Det synes Helge Solberg i Verdens barn er positivt.

– Det er jo et paradoks at flere norske forsikringsselskap nå tar ansvar, samtidig som norske myndigheter ikke klarer å si at dette er strengt nødvendige reiser. Hva slags signal sender dette til familiene dette gjelder? Og hvilke signaler sender det til myndighetene i de andre landene? spør han.

Ifølge Solberg har flere forsikringsselskaper som tilbyr reiseforsikring til adopsjonsreiser, satt opp prisen på forsikringen. Noen stiller også krav om at kunden flytter alle sine forsikringer til selskapet.

Det syns han ikke mye om.

Også Fremtind tar visse forbehold. Men dersom vilkårene er innfridd, vil forsikringa de tilbyr dekke alle koronarelaterte kostnader som måtte oppstå under hentereisen.

– Så lenge vi finner reisen strengt nødvendig og de som reiser har fått forhåndsgodkjenning hos oss, så vil de være dekket på hele turen, sier kommunikasjonssjef Simen Rudi.

– Disse familiene har venta nok, for ikke å snakke om barna. Det syns jeg er uholdbart, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal i Frp. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Pulverisering av ansvar

De tre adopsjonsbyråene i Norge har flere ganger henvendt seg til norske myndigheter, og bedt om at adopsjonsreiser defineres som strengt nødvendige. Nå sist ble barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad utfordra.

Også familiepolitisk talsperson Silje Hjemdal i Frp, tok affære, og spurte statsråden hvordan han vil sikre at adoptivforeldre kan hente hjem barn fra utlandet også i tider med covid-19.

Før helga kom det skriftlige svaret.

Les hele svaret her: Svaret fra Ropstad

Der skriver ministeren at han har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig, men at hver enkelt må vurdere om hentereisen er nødvendig. Han viser til at det kan være lite hjelp å få fra norske utenriksstasjoner under pandemien.

Hjemdal sier hun sliter med å tolke svaret til Ropstad.

– Jeg oppfatter det som en ansvarspulverisering. Man sender ansvaret tilbake til foreldrene som må ta vurderingen selv, og ikke minst til de ulike forsikringsselskapene. Jeg hadde håpet på svar om han vil ta initiativ overfor sine regjeringskolleger for å få avklart denne saken. En klar og tydelig anbefaling fra regjeringen om at å hente hjem egne barn, selvfølgelig er en nødvendig reise.

NRK har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse til Utenriksdepartementet, der vi har bedt om svar på hvorfor ikke UD vil unnta adopsjonsreiser fra sine reiseråd.