– Jeg kan nesten ikke vente med å se Anna. Jeg gleder meg så til å leke med henne og vise henne rundt i huset, sier Mia (9).

Siden i september 2017 har familien i Trollvik i Senja kommune visst at det var lille Anna de skulle få adoptere i Thailand. På grunn av ekstra omstendigheter omkring denne jenta, har de vært innforstått med at prosessen ville ta ekstra lang tid.

De var forespeilet to år, og håpet å få jenta si hjem til jul i fjor. Det skjedde ikke. Så kom koronapandemien.

– 31. juli i år fikk vi beskjed om at saken vår var ferdigbehandlet. Normalt ville vi ha kunnet reise i september, sier pappa Hans-Helge Johnsen.

Men på grunn av korona er Thailand fortsatt stengt for innreise. Nå har gjenåpningsprosessen for adopsjonsfamilier startet, og i løpet av noen uker kan det være mulig å få innreisetillatelse dit.

Det er da de fem norske familiene dette gjelder, møter på enda et problem.

De norske forsikringsselskapene følger nemlig Utenriksdepartementets reiseråd, og nå under pandemien dekker de bare reiser som blir definert som strengt nødvendige.

Norske myndigheter har ikke definert adopsjonsreiser som nødvendige. Dermed får ikke familiene reiseforsikring.

Storesøster Mia viser fram dukkehuset som står klart til lillesøsteren. Foto: Linda Pedersen / NRK

Får ikke svar

Helge Solberg er teamleder i Verdens Barn, ett av tre adopsjonsbyråer i Norge. I flere omganger har de tre selskapene henvendt seg til myndighetene.

– Foreløpig har vi ikke fått noe fornuftig svar i det hele tatt. Vi har sendt brev til Utenriksdepartementet opptil flere ganger, og bare fått svar som forklarte hva reiserådene gikk ut på, uten noen klargjøring i det hele tatt. Vi har også sendt brev til Barne- og familiedepartementet, uten å få svar. Jeg tenker at det er ganske underlig.

I Thailand venter det seks barn som skal til Norge. Et søskenpar skal til den samme norske familien, mens de fire andre skal til hver sine familier. Barna bor i dag i fosterhjem eller på institusjon.

NRK har i flere dager forsøkt å få Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i tale. Så langt har det ikke lyktes.

Fra kommunikasjonsavdelingen til departementet har vi fått til svar at brevet fra adopsjonsbyråene ikke er behandlet ennå.

– Bør gjøre som Kunnskapsdepartementet

Totalt blir det adoptert barn til norske familier fra 20 ulike land. Til sammen venter nå et trettitalls foreldre på å få henta hjem barnet sitt.

Teamleder i Verdens barn, Helge Solberg, syns det er underlig å ikke at Barne- og familiedepartementet ikke har svart. Foto: Privat

– Dette er jo en pandemi som er vanskelig for alle, både for familiene, men også for barna som sitter og venter på å komme til sin nye, permanente familie. Å definere adopsjonsreiser som en nødvendig reise er en av de få tingene der norske myndigheter kan gjøre noe aktivt for at disse barna skal få komme hjem, påpeker Solberg.

Han viser til at Kunnskapsdepartementet har vært veldig tydelig på at å dra til utlandet for å studere, er å regne som en nødvendig reise. Dermed får studentene forsikring.

– Da er det jo merkelig om ikke også det å hente hjem sitt nye familiemedlem, skal være en nødvendig reise, sier han.

Restriksjoner

De fleste land har ulike typer restriksjoner og begrensninger ved innreise, og ofte må man kunne dokumentere at man er i stand til å ta hånd om eventuelle kostnader ved koronasmitte eller sykehusinnleggelse. Da er reiseforsikring helt avgjørende.

Solberg er skeptisk til å kjøpe en slik forsikring i utlandet, fordi man kjenner for lite til hva slags dekning disse forsikringene faktisk gir om uhellet skulle være ute.

– I Thailand krever de en garanti på at man får dekket koronarelaterte kostnader på inntil 100.000 amerikanske dollar om det blir behov for det. Det er ikke noe problem hvis en har vanlig norsk reiseforsikring og er medlem i folketrygden, sier han.

Familien i Trollvik i Senja kommune setter nå sin lit til at norske myndigheter kommer med en løsning. Ikke minst for Anna sin del. Det eneste hun har, er et album med bilder av sin norske familie.

– Vi kan reise når som helst. Vi må sitte to uker i karantene på et hotell i Thailand, og når vi kommer hjem, må vi også i karantene her. Men vi hadde gjerne sittet i karantene i månedsvis om det bare var dét som skulle til, sier Kristina Talberg Pettersen.

Familien fra Senja håper på en løsning ikke er langt unna. Foto: Linda Pedersen / NRK

Rommet står klart

Anna, som har bodd i fosterhjem siden hun var født, er fem år nå. For hver måned som går, kan hennes møte med Norge bli vanskeligere.

– Hun skal jo begynne på skolen neste høst. Det kan bli en tøff overgang om hun må begynne rett på skole, sier hennes norske foreldre.

Storesøster Mia viser fram rommet som står klart til lillesøsteren. I skapet henger kjoler og klær som hun sjøl har vokst fra. Et dukkehus og et lekekjøkken venter på å bli tatt i bruk.

– Jeg gleder meg så veldig til hun kommer, det er som en ballong som skal sprekke, sier niåringen og smiler.