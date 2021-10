Overgangen til den nye læreplanen med flere digitale løsninger har ført til motsatt effekt på en barneskole i Tromsø. Der har lærerne printet ut oppgaver på ark fordi skolen ikke har kjøpt inn arbeidsboka.

Etter flere uker med papirkaos tok noen foreldre ved skolen saken i egne hender.

– På foreldremøtet ble det tatt opp at alle elevene savnet boka. Lærerne syns også den var god å ta frem. Da opprettet vi en spleis, sier Ole Jørgen Røstad.

På vegne av flere foreldre i femte klasse opprettet han en digital innsamlingsaksjon på Spleis for å kjøpe norskboken Salto. I løpet av kort tid samlet de inn 15.000 kroner – mer enn nok for å kjøpe det de trenger.

– Vi ville bare gi boken som elevene og lærerne savnet. Vi vil ikke skape mer blest om dette, eller kritisere skolen, sier Røstad.

Men norskboken vil ikke rektor Solrunn Lilleby ved Lunheim skole i Tromsø ha.

– Skolen skal være gratis for alle elever. Vi kan ikke ta imot noe gave eller pensum fra foreldrene, sier Lilleby.

Rektor vil sende bøkene tilbake

Rektor Solrunn Lilleby sier at uttalelsen fra lærerne på foreldremøtet var uheldig.

– Det er skolens og ikke foreldrenes oppgave å tilpasse ulikt materiell til hver enkelt elev. Vi har et opplegg med mange forskjellige bøker, sier Lilleby.

Rektor på Lunheim skole Solrunn Lilleby.

– Jeg ønsker at de skal sende bøkene tilbake. Det er opp til foreldrene å bestemme selv, men jeg ønsker ikke at elevene skal bruke boken på skolen.

På grunn av høstferien har hun ikke hatt kontakt med lærerne direkte, kun via e-post. Hun har også hatt kontakt med noen enkeltforeldre og bedt dem om å stanse innsamlingsaksjonen.

Hun avviser at saken har ført til en konflikt mellom foreldre, lærere og skolen.

– Egentlig er det et godt initiativ. Det er fantastisk at foreldre vil støtte oss og elevene.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med kontaktlæreren, men ikke fått svar.

Ny læreplan

Fra og med i høst har samtlige trinn i alle landets grunnskoler tatt i bruk de nye læreplanene som ble innført i fjor.

Over hele landet skifter de nå til læremidler som passer dagens undervisning – det er både kostbart og tidkrevende. Og går utover kvaliteten på undervisningen, mener Thomas Nordgård, fylkesleder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark.

Rektor ved Lunheim skole, Solrunn Lilleby, erkjenner at de skulle hatt flere ressurser, men mener at elevene får det de trenger.

– Det er mangel på læreverk og PC i Tromsø kommune, men når vi har bestemt hva slags verk vi skal bruke kjøper vi det inn. Lærerne skal bestemme dette, og jeg regner med at vi har det på plass i løpet av våren.

Faren som står bak innsamlingsaksjonen vil ikke kommentere saken ytterligere, men sier at han uttaler seg likevel fordi han tror det gjelder flere.

– Vi vil ikke kritisere skolen, for det er åpenbart mange som sliter med det samme problemet, sier far Ole Jørgen Røstad.

Han sier at de er fornøyde med å ha skaffet bøkene, og at de regner med at skolen kommer til å ta imot boken selv om de har sagt det motsatte.

Fornyelsen av Kunnskapsløftet Ekspandér faktaboks Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet.

Overordnet del av læreplanverket er også ny.

Læreplanene har færre kompetansemål. Det skal legges til rette for dybdelæring.

Progresjonen i fagene skal økes og elevmedvirkningen skal styrkes.

Skal sikre at elevene får varig kunnskap og forståelse som sørger for at elevene er godt ruster for et samfunnsliv og arbeidsliv i rask endring.

Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.

Læring gjennom lek blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna.

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene. Dette innebærer viktige sider ved digitalt medborgerskap, som god digital dømmekraft, kildekritikk og informasjons- og datasikkerhet, men også digital skaperkraft, programmering og algoritmisk tenkning.

1.– 9. trinn og Vg1 tok i bruk nye læreplaner skoleåret 20/21

10. trinn og Vg2 tok i bruk nye læreplaner skoleåret 21/22

Vg3 tar i bruk nye læreplaner skoleåret 22/23 Kilder: Kunnskapsdepartementet/Udir/Utdanningsforbundet

– Et symptom

Både fylkesleder og leder i Tromsø i Utdanningsforbundet mener at det ikke var en god idé å starte en innsamlingsaksjon.

– Jeg forstår at foreldrene er i en vanskelig situasjon, men det er ingen god idé fordi skolen skal være gratis, sier Katrine Aursand.

– Det er ikke riktig at foreldrene skal ta regningen. Det er ikke greit, sier Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø Katrine Aursand.

Hun kjenner ikke til den konkrete saken, men tror at problemet bunner i overgangen til digital skole, og en grunnleggende underfinansiering av skolesektoren fra statlig hold.

– Dette er ikke bare i Tromsø, det er gjengs over hele landet, Det kan ha sammenheng med at vi er i gang med Fagfornyelsen, men det er mange som melder om ressursmangel, sier Aursand.

– Det handler om å sparke oppover. Skolene må gi beskjed om at de har for få ressurser, og mener kommunene at de har for lite, må de gå til staten. Men jeg har en mistanke om at dette er et større problem hvor staten nedprioriterer barn.

Aursand opplyser at Utdanningsforbundet for noen uker siden sendte en bekymringsmelding til kommunen om bruken av læremidler og IKT-ressurser i Tromsø-skolen.

– Det er en del av den samme problematikken, sier hun.

Hun er usikker på om foreldrene bør sende bøkene tilbake fordi de allerede er kjøpt inn.

– Men jeg tenker at det er et symptom på noe når foresatte mener at de må gå inn og sponse, og da er vi kommet galt av sted. Det blir litt amerikanske tilstander.