Fødende i Troms og Finnmark bruker minst bedøvelse

I 2019 fikk fire av ti fødende i Norge epiduralbedøvelse. Men Ellen Blix, professor ved Oslo Met, mener den foretrukne strategien bør være slik flest gjør i nord: Å mestre fødselssmerten uten smertestillende.

Det har Maiken Tangen fra Alta gjort.

– Det var jo selvfølgelig mer vondt, men jeg fikk på en måte kjenne mer på hva kroppen er laget av. Og du kjenner at du er mye mer med.

Da Tangen skulle føde sitt andre barn i juni, kunne hun velge å dra 140 km over fjellet til Hammerfest sykehus. Der kunne hun få epidural. Alternativet var å føde på klinikken hjemme i Alta, hos jordmødrene hun var mest kjent med – men da uten bedøvelse.

Maiken Tangen er glad hun klarte å trosse smertene og føde naturlig. Foto: Kine Ternsten Bye / NRK

– For meg var det mye viktigere å slippe turen over til Hammerfest og oppleve tryggheten ved å være nært hjemme.

Rekker ikke fram til epidural

Tangen valgte derimot å reise til sykehuset da hun skulle føde sitt første barn. Med sterke rier måtte hun bytte ambulanse ute i snøstormen på fjellet Skaidi.

Nettopp den lange reisen er en viktig årsak til at bare 28 prosent av de fødende i Troms og Finnmark bruker epidural. I Oslo er tallet 52 prosent.

Fakta om Epidural Ekspandér faktaboks Epidural ble brukt ved 41 prosent av alle fødsler i Norge i 2019.

Epidural settes av en anestesilege. Ved hjelp av en nål føres et kateter inn i ryggraden, og det gis kontinuerlig smertestillende medisin som bedøver nerverøttene. Den fødende vil vanligvis fortsatt kunne gå oppe og være aktiv under fødselen.

Mange er redd for å bli lam av epidural, men dette skjer svært sjelden. I en svensk studie der 2 millioner fødende ble undersøkt, var det kun seks som fikk en nerveskade.

Rundt én prosent får spinalhodepine. Dette skyldes at nålen med epidural stikkes for langt inn i ryggen. Da vil spinalvæske lekke ut.

Noen kan også oppleve blodtrykksfall ved epiduralbedøvelse. Kilde: Helsedirektoratet, professor Leiv Arne Rosseland, professor Ellen Blix



Forskning fra Universitetet i Bergen viser at Finnmarks-kvinner som bor langt fra sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, har nesten sju ganger så stor risiko for å ikke rekke frem til fødeavdelingen i tide.

– Jeg liker jo å tenke på at de fødende i Troms og Finnmark er mye tøffere enn søringan, men jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for å si det, sier Ellen Blix.

Hun er professor i jordmorfag ved Oslo Met, og har i mange år vært jordmor ved Hammerfest sykehus. Sammen med andre forskere har Blix skrevet en artikkel om bruken av epidural, publisert i Aftenposten.

God opplevelse med smerter

Her viser de til en studie som fant ut at kvinner som hadde intense smerter under fødselen, likevel hadde hatt en god fødselsopplevelse.

Professor Ellen Blix vil helst begrense bruken av epidural. Foto: Sonja Balci/OsloMet

– Det å ha vondt henger sammen med at kroppen skiller ut fødselshormoner – som igjen gjør at fødselen går bedre fremover. De samme fødselshormonene gjør også at du etterpå ikke husker smertene så godt. Det ser ut til at de som har fått epidural, kan ha et sterkere minne om smerten etterpå, sier Blix.

Epidural svekker utskillingen av de viktige hormonene som skal sørge for at blødningen fra livmoren stopper og at ammingen kommer godt i gang.

Ellen Blix mener derfor at det aller beste er å føde normalt, uten smertestillende.

Men fødsler er forskjellige, og noen er svært krevende for kvinnen:

– Om du har en stor unge som legger seg i en feilstilling, eller om du av ulike årsaker gruer deg, er det bedre å få god smertelindring. For eksempel epidural, sier Blix.

Maiken Tangen er glad hun klarte seg uten.

– Hvis man spør på det punktet man har det som verst, så tror jeg de fleste sier ja for å slippe. Men i ettertid er jeg glad for at det ikke var et alternativ.