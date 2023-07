– Halibut!

Svaret er entydig fra kompisgjengen på tre fra Southampton.

De er bare en liten båttur fra målet. Capsen er på, sola speiler seg i solbrillene, og fiskeutstyret er ferdig rigget.

Dale Munday, Joel Martin, og Jake Baddams gjør seg klar for å dra ut på havet med skipper og guide. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Dale Munday drømmer om en fersk kveite, eller halibut som det heter på engelsk. Gjerne tilberedt med smør.

– Den er veldig god å spise. Det ville vært veldig bra, så vi krysser fingrene.

Mange fisketurister som besøker Norge leier båt og stikker ut på sjøen på egen hånd.

På fiskecampen som britene besøker er det blitt forbudt.

Turister med lite båterfaring

– Fra denne sesongen har vi bestemt oss for å kun kjøre guidede turer, forteller Marcus Åhlund i selskapet Explore the Arctic/Lauklines.

Tidligere har turistene kommet, leid båt, fisket og dratt hjem.

Nå må de ha med seg skipper som også fungerer som guide.

– Det kommer mange gjester som har veldig lite erfaring med både båtkjøring, væromslag og området, sier Åhlund.

Marcus Åhlund mener det er uforsvarlig å leie ut båter til uerfarne turister. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Det han forteller er også blant funnene i en omfattende ulykkesrapport fra Statens havarikommisjon.

Hver fjerde person som omkom i ulykker med fritidsbåt var en turist som hadde leid båt.

Turistene som døde hadde manglende erfaring med båt, og vær- og sjøforhold, ifølge rapporten.

Reiselivsbedriften på Kvaløya tør ikke lenger ta sjansen på kun å leie ut båt til turistene.

– Produktkontrolloven sier at man ikke skal utsette gjesten for en risiko han ikke kan håndtere. En fiskecamp kan bli medansvarlig, sier Åhlund.

Britene får en sikkerhetsdemonstrasjon før de drar ut på fiskefeltene. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ifølge NHO reiseliv er guidede fisketurer en ny trend i bransjen.

– Vi hører stadig om flere og flere som vil gå den veien, sier bransjesjef Dagny Øren.

Men om det finnes andre bedrifter som kun driver med guidede fisketurer kjenner hun ikke til.

Storfisken biter på

Ekkoloddet viser at det blir grunnere og grunnere. I Kattfjorden slakker skipperen farta.

Joel Martin kaster ut snøret.

Han sier det er verdifullt å ha med seg skipper og guide for å finne de beste fiskeplassene. Og for sikkerheten.

Stanga bøyer seg først hos kompisen Jake Baddams. En torsk dras opp i båten, men den er for liten og blir sluppet ut.

– Jeg håper vi får noen større, vil ha besteforeldrene deres, sier Baddams.

Torsk har et minstemål på 44 centimeter i Nord-Norge. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Noen timer senere napper det hos kompisen Joel Martin.

Britiske Joel Martin med en sei utenfor Kvaløya i Troms. Foto: Privat

To dager senere går det største ønsket i oppfyllelse for britene.

Kveita biter på kroken.

Britiske turister får kveite Du trenger javascript for å se video.

Når de reiser hjem igjen kan de lovlig ta med seg 18 kilo fisk, siden de har vært hos en reiselivsaktør som har registrert seg hos myndighetene.

Vil hindre fiskesmugling

Hvert år stopper tollerne fisketurister som bryter reglene. Hittil i år er det beslaglagt 3.178 kilo fisk på grensene i Norge.

Rundt 2.500 kilo er tatt i landets nordligste fylke. Områdeleder i Tolletaten, Tom Olsen merker seg én ting.

– De aller fleste har vært på registrerte anlegg.

Han tror beslagene bare er toppen av isfjellet. Toppåret var i 2017, da avdekket tollerne 11.298 kilo som ble forsøkt smuglet.

Guide Marcus Åhlund og skipper Jakob Oliw passer på sikkerhet og at fisket skjer etter reglene. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

På Kvaløya mener Åhlund at reiselivsbedriftene må få et større ansvar for hvor mye turistene fisker og tar med seg hjem.

Skipper og guide er løsningen, ifølge han.

– Vi har total kontroll på hva som tas opp av fisk, og hvordan råvarene utnyttes. Og vi er med gjestene og fileterer den fisken de vil ha, forsikrer han.