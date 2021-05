– Det kan virke som mannskapet ikke vil stoppe og la seg avhøre av politiet, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen ved Finnmark politidistrikt.

Det var natt til lørdag at fisketråler på rundt 55 fot gikk på grunn i Vadsø havn. To personer i 40-årene var ombord i båten, som kommer fra et sted sør i Norge.

Nødetatene rykket ut til uhellet, men de to personene om bord nektet å forlate båten.

Politiet har fulgt etter båten i redningsskøyten lørdag morgen, men har nå avsluttet forfølgelsen for å unngå farlige situasjoner.

Politiet opplyser at skipperen vil bli anmeldt for ikke å følge pålegg fra politiet.

Vil sjekke motoren

Rundt klokken sju lørdag morgen forlot båten og mannskapet havneområdet. De er nå på vei utover Varangerfjorden.

Etter en periode fikk mannskapet startet opp båten, satt den opp og kjørt den ut.

– Mannskapet har gitt beskjed til politiet at de ikke ønsker å stoppe og ville ut på sjøen for å sjekke at motoren var i orden, sier Leinan Mathiesen.

– Vi ønsker å stanse dem og snakke med dem for å sjekke hva som skjer.

Slik så det ut da nødetatene ankom Vadsø havn natt til lørdag. Foto: Tipser

Uviss årsak

Politiet har rekvirert redningsskøyta og følger etter båten som nå er på tur til sjøs.

– Vi ønsker å stoppe den og finne ut hva som har skjedd. Vi vil sjekke om det er rus eller alkohol i bildet. Akkurat nå lurer vi på hva vi skal gjøre i denne saken og hvordan vi skal gå videre.

Omfanget og hvorfor båten gikk på grunn er fortsatt uvisst.

Ifølge NRK-reporter på stedet har båten enten stoppet opp eller er på tur vestover. Redningsskøyta skal ligge et godt stykke bak fiskebåten.