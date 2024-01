Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Widerøe ønsker å innføre nye regionale flyruter, men møter motstand i flere kommuner i Finnmark.

Finnmark fylkeskommune vurderer å skrote hele forslaget.

Regjeringen vil ikke bevilge mer penger for et bedre rutetilbud i Finnmark.

I Widerøes forslag får flere kommuner redusert rutetilbud, blant annet Hasvik og Vardø.

Widerøe mener de ikke har tid til en ny høringsrunde og at dagens forslag mest sannsynlig vil bli satt ut i livet.

Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå, mener det vil være en katastrofe for hele Finnmark hvis Widerøes forslag blir satt ut i livet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Regjeringen står fast på at de ikke vil bevilge mer penger for et bedre rutetilbud i Finnmark. Og Widerøe sier dagens forslag blir stående.

– Vi har snart ikke annet valg enn å skrote hele forslaget.

Det sier Hans-Jacob Bønå (H), fylkesordfører i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Widerøes forslag til omleggingen av de såkalte FOT-rutene, har møtt massiv motstand flere steder i Finnmark.

I det siste utkastet får Hasvik redusert rutetilbudet med 35 prosent, mens Vardø får 50 prosent færre avganger.

Vadsø mister direkteruta til Tromsø, samtidig som Alta får et svekket rutetilbud i forslaget.

FOT-rutene i Finnmark: Ekspander/minimer faktaboks Widerøe fikk etter forhandlinger med samferdselsdepartementet, i høst kontrakten på de såkalte FOT-rutene i Norge

Samferdselsdepartementet økte rammene fra 940 millioner kroner daglig i dagens kontrakt, til 2,35 milliarder kroner daglig i den nye kontrakten som trår i kraft 1. april 2024

Widerøe møtte i desember Finnmark fylkeskommune til samtaler om det nye rutetilbudet

Etter møtet med fylkeskommunen utarbeidet flyselskapet et forslag til omlegging av rutetilbudet som ble sendt ut på høring

Etter høringsrunden ble det sendt ut nytt forslag - forslag 2 - som er gjeldende forslag

Begge forslagene fra Widerøe har møtt masssiv motstand i flere kommuner

– Vil ikke gi mer penger

I kontrakten med Widerøe økte departementet de økonomiske rammene med 150 prosent – fra rundt 940 millioner til 2,35 milliarder kroner årlig. Til gjengjeld forlanger de flere flyvninger og lavere billettpriser.

Det vil derfor ikke være aktuelt med mer penger til Widerøe.

Det sier Bent-Joacim Bentzen, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Vi har jo ikke uendelig med penger i staten heller. Regjeringen har valgt å prioritere lavere priser på FOT-rutene. Og så ønsker vi et best mulig tilbud innenfor de rammene som er gitt. Det vil si dagens nivå eller bedre, sier Bentzen.

Og han legger til:

– Vi er villige til å se på justeringer i rutetilbudet. Men da må det fremkomme av dialogen mellom operatører og lokale aktører.

MÅ LEVERE: – Vi ønsker et best mulig tilbud innenfor de rammen som er gitt i kontrakten, sier statssekretær Bent-Joacim Bentzen. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Ingen felles front

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå ville at de fire nordligste fylkene skulle stå sammen i en felles front imot ruteforslagene.

Men slik blir det ikke.

– Troms har varslet at de ikke er med på det, og vi sitter enda og venter på tilbakemelding fra Trøndelag.

Det vil si at det er kun Nordland og Finnmark som står på barrikadene for et annet rutetilbud.

– Det FOT-rutetilbudet som legges på bordet nå oppfattes av alle i Finnmark og Nordland som ubrukelig.

Siden Troms har takket nei og med Trøndelag enda på gjerdet er ikke kravet til Bønå like slagkraftig som han kunne ha ønsket seg.

– Det er åpenbart hvis man samler kysten fra Øst-Finnmark og helt ned til Trøndelag så hadde det vært mer slagkraft.

– Men det er jo slik at Troms ikke ønsker å være med, så må jo vi andre fylkeskommuner stå fast i våre standpunkter, sier Bønå.

– Har dårlig tid

Widerøe på sin side skylder på kronekursen og dårligere inntjening – som følge av en halvering på maksimalprisen på FOT-rutene – når de ber om mer penger til en økning i ruteproduksjonen.

Flyselskapet sier nå at de ikke har tid til å kjøre en ny lang høringsrunde dersom de skal rekke fristen 1. april.

Etter all sannsynlighet vil derfor dagens forslag bli satt ut i livet. Det sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug.

– Tidtabellen er på overtid. Så vi håper at Samferdselsdepartementet skal godkjenne forslaget vi nå har levert slik at vi kan trykke på knappen og legge billettene ut til salg, sier Skaug.

HAR DÅRLIG TID: – Vi har ikke tid til en ny lang høringsrunde om FOT-rutene, og håper derfor at departementet skal godkjenne forslaget vi nå har levert, sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug. Foto: Widerøe AS

Han har stor forståelse for at det er mye fokus nå på det enkelte kommuner mister av flyvninger.

Men som han sier:

– Vi gjør vårt beste for å fly innenfor det kostnadsrommet vi har og prøver å ha en best mulig dialog med kommunene og fylkeskommunen, sier Skaug.

– Stoppes ikke

Skaug ser ikke for seg at det skal komme mer penger som vil føre til en bedring i kapasiteten. Men dersom Samferdselsdepartementet skulle ønske å kjøpe mer kapasitet, så ligger det i kontrakten at de kan gjøre det, sier han.

Når det gjelder signalene fra Finnmark fylkeskommune om at de ønsker å skrote avtalen, svarer statssekretær Betnzen:

– Jeg registrerer at Finnmark fylkeskommune vurderer dette. Det kom frem i møtet i dag. Nå handler det imidlertid om å ha en dialog for å tilpasse til lokale forhold. At dette kan være et krevende steg har jeg forståelse for, sier han.

Når det gjelder avtalen, sier statssekretæren:

– Å skrote avtalen kan vi ikke gjøre. Dette fordi kontraktene allerede er signert med operatørene. Men vi ønsker å se på lokale tilpasninger, sier han.

Fylkesordfører i Finnmark, Hans-Jacob Bønå, er imidlertid ikke i tvil om hvilket signal de ønsker å sende.

– Dersom Widerøes forslag til nye flyruter settes ut i livet, vil det være en katastrofe for hele Finnmark, sier han.