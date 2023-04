– Regjeringa følger med dette opp målet vårt i Hurdalsplattformen om lavere priser på kortbanenettet. Med de nye avtalene vil folk og næringsliv i distrikta få betre tilgang til andre deler av landet og verden.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen annonserte i dag at de har lyst ut anbudet for å fly FOT-rutene i Norge.

De regionale flyrutene som blir subsidiert av staten for at de som bor ute i distriktene skal ha et fullgodt transporttilbud.

For en måneds tid siden uttalte departementet at de kom til å halvere prisene på denne typen flyruter i Norge.

Nå er det klart at regjeringen også stiller et krav om at flyselskapet øker den nåværende kapasiteten med i snitt 12 prosent. Dette fordi de venter økt bruk når prisene halveres.

I tillegg er to nye ruter inkludert: flyruten Kirkenes–Tromsø og flyruten Stord–Oslo.

Senterpartiet mener dette vil gi en helt ny hverdag for flyreisende i distriktene.

– Folk vil merke i praksis at hele landet skal tas i bruk. Dette er et vendepunkt vi har jobbet hardt for, sier stortingsrepresentant i Nordland, Siv Mossleth (Sp)

Vil satse på utslippsfrie fly

I tillegg til krav om økt kapasitet, er det også krav til utslippsrapportering.

– Samferdselsdepartementet vil i tillegg kreve at operatøren i løpet av første driftsår gjør greie for hvordan man kan vise forventet CO₂-utslipp når man bestiller.

Det er også en forventning om at de som kjøper flybilletter skal kunne kjøpe klimakompensasjon for sin billett.

Også flyene skal på sikt bli «grønne».

Jon Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap). Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– I utlysinga oppfordrer vi også til å fase inn null- og lavutslippsfly så snart det er teknisk mulig, seier Nygård.

Statsråden understreker at sosial bærekraft er sentralt i krav til anbudet, og at folk skal få anstendige lønnsvilkår.

– Som varsla i meldinga, vil regjeringen bruke FOT-anskaffelsene aktivt til å gjøre gjeldende lover og regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår tydelige, og til å bidra til at reglene blir overholdt og handhevet, seier Nygård.

Fristen for å søke levere anbud er 27. juni.

Hvilke flyruter består FOT-rutene av? Ekspandér faktaboks Perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2028 Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø. Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og Sørkjosen–Tromsø v.v. Lakselv–Tromsø v.v. Andenes–Bodø v.v., Andenes–Tromsø v.v. Harstad/Narvik–Bodø v.v., Harstad/Narvik–Tromsø v.v. Stokmarknes–Bodø v.v., Stokmarknes–Tromsø v.v. Svolvær–Bodø v.v. Leknes–Bodø v.v. Røst–Bodø v.v. Brønnøysund–Bodø, Brønnøysund–Trondheim v.v. Sandnessjøen–Bodø, Sandnessjøen–Trondheim v.v. Mo i Rana–Bodø, Mo i Rana–Trondheim v.v. Mosjøen–Bodø, Mosjøen–Trondheim v.v. Namsos–Trondheim, Rørvik–Trondheim v.v. Perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2027 Røros–Oslo v.v. Florø–Oslo v.v. Stord–Oslo v.v. Ørsta-Volda–Oslo v.v. Førde–Oslo v.v. Sogndal–Oslo v.v. Sandane–Oslo v.v. Ørsta-Volda–Bergen v.v. Sogndal–Bergen v.v. Sandane–Bergen v.v. Perioden 1. august 2023 – 31. oktober 2028 Helikopterruta Værøy–Bodø v.v.

Fylkeskommune jubler

I en pressemelding sier fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap), at dette er en merkedag for Nord-Norge.

Fylkesrådsleder i Nordland, Elin Dahlseng Eide (Ap). Foto: Bente H. Johansen / NRK

Hun opplyser om at endringene vil føre til en betydelig økning i setekapasitet på de aktuelle rutene i Nordland.

Blant annet vil det bety en 44 prosent økning mellom Bodø og Mosjøen, 31 prosent mellom Bodø og Svolvær og 36 prosent mellom Stokmarknes og Bodø.

– Det vil bli enklere og mer praktisk å reise mellom byene i nord. Mellom Bodø og Harstad/Narvik vil setekapasiteten øke med hele 83 prosent. Øking av setekapasitet vil føre til en merkbar forbedring i transportforbindelsene mellom de tre byene. Det genererer utvikling i både næringsliv og livsutfoldelse for alle som bor og virker i Nordland og Nord-Norge, sier Eide.