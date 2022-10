– Vi jobber nå med å identifisere den omkomne og varsle pårørende. Den avdøde vil bli sendt til obduksjon, opplyser John Kåre Olsen operasjonsleder i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ble varslet av 110-Brann klokken 17.04 tirsdag ettermiddag.

– Brannen er nå slukket og brannvesenet er på stedet for å kontrollere at brannen ikke blusser opp igjen. Politiet er i gang med å etterforske brannårsaken og det er for tidlig å si noe om den, men det kan se ut som om brannen har startet på rommet der den avdøde ble funnet.

Det var til sammen 33 beboere på institusjonen da det tok til å brenne.

– Nå skal etterforskningen gå i gang, og vi håper å kunne skaffe oss et bilde om hva som har skjedd og hvorfor det tok til å brenne, sier operasjonslederen.

Branntragedien har berørt mange i Lakselv. Foto: Allan Klo / NRK

Ordfører Aina Borch sier til NRK at brannvesenet kom tidlig til stedet etter at brannen ble oppdaget.

– Kommunen satte krisestab og jobbet for å finne alternativt bosted til de som ble berørt av at man har stengt deler av bygget, sier Borch.

Det dreide seg om 16 beboere.

– De har fått plass på avlastningsavdelingen som var stengt, i tillegg til at noen er hjemme hos pårørende og noen på sykeavdelingen.

Ut over personen som døde var det ingen andre som trengte helsehjelp, etter det ordføreren vet.

Ordfører Aina Borch forteller at 16 personer måtte få nytt midlertidig bosted etter brannen. Foto: Allan Klo / NRK

– De ansatte på helse hos oss sørget for å ivareta beboerne. De er informert om hva som er skjedd. Det er en tragisk hendelse i seg selv som berører veldig mange.

Politiet har stengt de brannskadde delen av bygget i første omgang fram til onsdag. Først da vil kommunen kunne få vite noe mer om hvor lenge det er behov for å holde den stengt.

– I så fall får vi se på andre løsninger hvis det blir langvarig, sier Aina Borch.