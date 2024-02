Norsk helsenett har for tiden to pågående feilsituasjoner mellom Tromsø og Bodø, melder de på egne nettsider. De drifter tjenestene helsenorge.no, kjernejournal og e-resept.

To av tre tilgjengelige føringsveier er i øyeblikket ute av drift. De antar at feilen er knyttet til uværet.

– Konsekvensen av dette er at vi har risiko for totalt brudd i stamnettet mellom Tromsø og Bodø.

Norsk helsenett skriver at et slikt brudd vil ha konsekvenser for tilgang til nasjonale tjenester i nord.

Kabelnettet knytter helseinstitusjoner sammen. Helseopplysninger kan ikke sendes over internett, men må sendes gjennom lukkede nettverk for å ivareta informasjonssikkerheten.

Dermed står det digitale journalsystemet, som er knyttet til skyløsninger, og andre interne kommunikasjonssystemer i fare for å bryte sammen.

Klokken 17:40 melder Norsk helsenett at de jobber med å rette den ene feilen. Klokken 19:26 melder de at arbeidet er mer omfangsrikt enn antatt, og at estimert rettetid er mellom 22:00 og 24:00.

Skader på UNN Harstad. Foto: Simen Loholt/iHarstad / NTB

Deler av taket på sykehus revet av

Torsdag løsnet takdeler fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Harstad. Sykehuset var i rød beredskap i flere timer, og politiet sperret av området rundt sykehuset.

Rundt klokka 19:30 bekrefter UNN til NRK at sykehuset er tilbake i grønn beredskap, og at det er ordinær drift.

Alle som har time fredag skal møte opp til avtalt tid, og det er etablert midlertidig inngang på baksiden.

– Det vi har avdekket til nå er at cirka 800 kvadratmeter av totalt 1600 av taket er blåst av. Det ligger strødd omkring bygget, og det er nå starta et oppryddingsarbeid, sier driftsleder ved UNN Harstad Gina Johansen til NRK fredag kveld.

Deler av taket på UNN Harstad blåste torsdag bort. Bygningsmasser landet blant annet på helikopterlandingsplassen. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

UNN avlyste torsdag alle planlagte timer ut dagen.

Assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark Bård Pedersen sier i 15-tiden torsdag at situasjonen på UNN Harstad fortsatt er uavklart.

– Et verste-scenario er at man må begynne å ta pasienter ut av sykehuset. Det vil være ganske krevende, men vi er ikke der ennå.

Assisterende statsforvalter i Troms og Finnmark Bård Pedersen. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Vi følger situasjonen løpende og er i kontinuerlig kontakt med kriseledelsen på sykehuset nå, sier Pedersen.

Alle som har time fredag 2. febr. møter til avtalt tid. Opprydding foregår utenfor sykehuset, og det er etablert midlertidig inngang på baksiden. Full oversikt på skadeomfang må vente til fredag.

Nå flytter uværet seg nordover. Ved midnatt vil det treffe nordøst i Finnmark.

– Det verste er nok kommet sør i Troms, men det er fortsatt en vindstyrke og vindkast som er merkbare og kan være farlige, sier Pedersen.

«Ingunn» har lagt spor etter seg i Harstad. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Lager planer for driften

I flere timer etter klokken 12 var sykehuset stengt. Ingen pasienter, besøkende eller ansatte fikk bevege seg inn eller ut av sykehuset.

Driftsleder ved UNN Harstad Gina Johansen. Foto: Trygve Grønning

Klokken 16:20 opplyser sykehuset at pasienter og pårørende får forlate sykehuset, men at de ansatte fortsatt holdes igjen. Ansatte som skal på kveldsskift sliter å nå inn til sykehuset på grunn av stengte veier.

Johansen frykter at det kan trenge vann inn i bygget. Det kan få konsekvenser for driften i tiden fremover.

– Vi vil kunne rokere pasienter internt på sykehuset, og det er vi i gang med å lage planer for.

– Var du på sykehuset selv når det skjedde?

– Ja, jeg var på sykehuset, og vi så at plater, isolasjon og diverse materielle fløy av taket.

Foto: HENRIK EINANGSHAUG

– Veldig dramatisk

Leder av fagforbundet på UNN Harstad, Rita Vestgård, sier til NRK:

– Det var veldig dramatisk. Med det samme det begynte å blåse så fløy taket fra syvende etasje.

En pasient sier tidlig torsdag ettermiddag til NRK at takplater ligger strødd rundt et stort område ved sykehuset:

– Store plater fløy forbi vinduet mitt i 5. etasje, og takplater ligger strødd rundt et stort område, og vi har alle fått beskjed om å holde oss i ro inne på sykehuset foreløpig.

Trine Bergland i Sykepleierforbundet representerer de ansatte i kommunen, blant annet i hjemmetjenesten.

– Etter tolv har de ikke vært ute hos pasienter, de har rett og slett ikke kommet seg ut. De har sittet og ringt og prøvd å få tak i folk, og så har de laget en kriserute, i tilfelle de trenger hjelp av Sivilforsvaret til å komme seg ut til pasienter.

Sykehuset i Harstad er i rød beredskap etter at uværet har revet takplater av bygningen. Du trenger javascript for å se video. Sykehuset i Harstad er i rød beredskap etter at uværet har revet takplater av bygningen.

Politiet: Hold dere inne

Torsdag sendte politiet ut nødvarsel til kommunens innbyggere. Uværet er restene av ekstremværet «Ingunn», som har herjet kysten nordover fra Vestland siden onsdag.

– På grunn av sterk vind er det mye bygningsmasse på avveier i Harstad sentrum. Utvis forsiktighet og hold deg om mulig innendørs inntil videre. Søk informasjon og følg råd fra myndighetene, melder politiet.

Både i Troms og Finnmark ber politiet folk om å holde seg inne og ta hensyn til værforholdene.

– De som kan utsette kjøreturen og planlagte aktiviteter bør gjøre det, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt.

Uværet er ventet å treffe fylket i ettermiddag.

– Vi vet ikke hvor kraftig det blir hos oss, men når vi ser hvordan det har vært andre steder er det viktig å tilpasse aktiviteter og gjøremål etter situasjonen.

Uværsrapport fra Husøy på Senja Du trenger javascript for å se video. Uværsrapport fra Husøy på Senja

Flyplass stengt

Flyplassen i Tromsø er stengt til klokken 21, melder VG. Flere flyavganger er kansellert.

Nordlys melder at et SAS-fly som skulle til København gikk fra gaten klokken 13:24, og fortsatt står nord på flyplassen.

Det samme gjelder et Norwegian-fly som skulle til Oslo.

Marte Lindi, distriktsredaktør i NRK Finnmark, skulle egentlig reise til Alta med et fly klokken 15:40. Hun sitter i avgangshallen. Der er det mye folk som venter, men ikke kaotisk.

– Det er fullt overalt. Det kommer stadig meldinger om nye fly som er kansellert og folk som må ned for å hente bagasjen sin fordi de er booket om, sier Lindi.

Tromsø Lufthavn torsdag ettermiddag. Foto: Marte Lindi / NRK

Hun vet ikke hvordan situasjonen er ved serviceskranken, hvor de som har fått flyvningene sine kansellert blir sendt.

Lindi vet ikke om hun kommer seg til Alta i kveld.

– Det siste er at de jobber med å booke oss om. Det går et fly senere i kveld, men jeg vet ikke om vi kommer med det.

Seks timer på flyet uten beskjed

Marianne Hagen fra Oslo skulle fly fra Tromsø i 12-tiden torsdag formiddag.

Men de kom seg aldri opp i lufta. Hun og de andre passasjerene satt inne i flyet i seks timer før de fikk gå ut.

– På et tidspunkt prøvde vi å kjøre tilbake igjen til gaten. Det lot seg ikke gjøre. Det var for glatt og for mye vind. Vi fikk ett glass vann og en kopp med kaffe, sier hun om de seks timene inne i flyet.

De fikk ingen informasjon om hvorvidt et nytt fly-crew var på vei, eller hva planen var videre.

Da NRK snakket med henne i 19-tiden, hadde hun enda ikke forlatt Tromsø.

– Vi vet ingenting. All bagasjen er på flyet. Hva de gjør nå, er ikke godt å si. Men det er mest det at det er kritisk dårlig informasjon, i en situasjon som er vanskelig for alle, sier Hagen.

Passasjerene som ventet i seks timer på flyet er nå inne på Tromsø lufthavn. Foto: Marianne Hagen

– Det er beklagelig at de ikke har fått beskjed, det er ikke sånn vi pleier å gjøre det. Jeg vet at det har vært en stressende dag for kabinpersonalet, men det er beklagelig hvis de har sittet på flyet uten noen beskjeder, sier pressevakt i Norwegian, Sara Neergaard.

Hun sier hun skal prøve å finne ut hvor kommunikasjonen har sviktet.

– De vil få tilbud om overnatting, sier hun om passasjerene som nå har kommet seg inn i Tromsø lufthavn.

Flere veistrekninger er også stengt, blant annet E6 over Gratangsfjellet. Det samme gjelder Kvænangsfjellet. Sjekk vegvesent.no for oppdatert informasjon.

Sør på Senja er bygder isolert. Det gjelder Sifjord, Medby og Grunnfarnes.

NRKs Christer Johnsgård rapporterer fra yttersida av Kvaløya i Tromsø der det torsdag var svært sterk vind. Du trenger javascript for å se video. NRKs Christer Johnsgård rapporterer fra yttersida av Kvaløya i Tromsø der det torsdag var svært sterk vind.

Veggen forsvant fra idrettshall

Slik så det ut inne i Hålogalandshallen etter at flere veggplater blåste bort i uværet:

Foto: Jan Hugo Berg

– Vi var utenfor bygninga og holdt på å sikre noe annet, og så kom det en kraftig rossa og løsnet to av veggene på fotballhallen i Harstad, sier hallmester for Hålogalandshallen Jan Hugo Berg.

Berg forteller at de måtte slippe alt de hadde i hendene og rømme i sikkerhet.

– Det varte så lenge at vi ikke klarte å komme oss ut og få sikret de løse gjenstandene. De fløy alle veier.

Han påpeker at hallen ligger ganske sentralt i Harstad, og at det var folk i området.

– Vi var engstelige for at noen kunne bli truffet av noe.

Hålogalandshallen i Harstad ble skadet i uværet. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

De tok derfor kontakt med nødetatene.

– Det er såpass tett med snø at vi ser faktisk ikke om vi har klart å få sikret alle de løse gjenstandene, sier han til NRK litt over klokken 13.

Tusenvis uten strøm

Ifølge nettselskapet Noranett er 9800 strømkunder uten strøm i Nordre Hålogaland i 13-tiden.

– Akkurat nå står vi midt i den verste værsituasjon på mange år, sier nettdirektør i Noranett, Øyvind Strøm til NRK.

Du kan følge med på strømsituasjonen i disse områdene på Noranetts hjemmeside.