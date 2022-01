Dømt for voldtekt

En mann i 20 årene er dømt til 4 års og 6 måneders fengsel for voldtekt av en 90 år gammel kvinne ved en omsorgsinstitusjon i Alta. Vestre Finnmark tingrett mener at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil om at handlingen har skjedd. Mannen er også dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til kvinnen. – Jeg er fornøyd med retten sin vurdering, sier aktor Trude Kvanli.