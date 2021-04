Doblet ølproduksjonen takket være pandemien

Mikrobryggeriet Qvænbrygg i Vadsø ble tvunget til å tenke nytt da Norge stengte ned i fjor. Stian Feldt Didriksen, en av medeierne i mikrobryggeriet, forteller at de ble nokså bekymret.

– Da verden stengte ned i mars, så hev vi oss rundt og begynte å kjøre ut øl selv.

Didriksen sier at denne løsningen med hjemmelevering av øl kom av at de ikke hadde et eget utsalgssted og at mikrobryggeriet mistet alle kundene fra utelivsbransjen i løpet av en ettermiddag.

– I utgangspunktet klarte vi å berge oss selv ved å selge varer direkte fra bryggeriet, sier han.

I et gammelt slakteri i Vadsø sentrum ble det i fjor brygget og pakket 16.000 liter øl. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Like før jul åpnet bryggeriet et eget ølutsalg i Vadsø sentrum, hvor det også selges øl direkte til kunden.

– Folk er flink å støtte lokalt. Både i Vadsø og omegn har vi hatt kjempestor etterspørsel etter våres produkter – både i butikk og i vår egen butikk. Det er vi veldig fornøyd med, og vi håper at det fortsetter.

Nytenkning og lokal støtte har ikke bare ført til at bryggeriet har klart seg i pandemien, men også at produksjonen har doblet seg. I 2019 ble det produsert 7000–8000 liter øl, og i pandemiåret økte dette til 16.000 liter.

– Målet for 2021 er å produsere nærmere 30.000 liter øl. Vi skal ikke erobre verden, men vi skal erobre Finnmark, forteller Didriksen med et smil.

70 prosent av salget forsvant

Det bergenske mikrobryggeriet 7 Fjell har også opplevd en god økning det siste året. Foto: KIND

Det er ikke bare i Vadsø at nytenkning og lokal støtte har gitt god avkastning i pandemiåret. For det bergenske mikrobryggeriet 7 Fjell har dette ført til et markant økning.

Jens Eikeset, som beskriver seg selv som administrerende vaktmester for mikrobryggeriet, sier at de, i likhet med sine kolleger i nord, også så mørkt på ting da Norge stengte ned. I et normalt år kommer omtrent 70 prosent av salget fra utelivet. De fleste ansatte ble permittert, og en ny strategi måtte til.

I løpet av kort tid startet 7 fjell bryggeri nettbutikk med hjemmelevering og et samarbeid med et destilleri.

Jens Eikeset er svært fornøyd med resultatene de har fått det siste året. Foto: KIND

– De to tiltakene og en del større avtaler har ført til en omsetningsøkning på én million i 2020 mot 2019, sier Eikeset.

De første ukene med nettbutikk førte med seg over hundre hjemleveringer om dagen.

– Vi måtte tilpasse oss en verden der folk måtte være sosiale med seg selv, hjemme hos seg selv. Da må man få varene levert der kundene er.

– Et godt år for bransjen

Hege Ramseng, kommunikasjonssjef i Bryggeri- og drikkevareforeningen, sier at pandemiåret jevnt over har vært et godt år for bransjen.

Hun forklarer det med stengte grenser, lite taxfree-salg, og at folk har handlet mer hjemme. Dette har ikke bare ført til økt salg for mikrobryggeri. I fjor økte Vinmonopolets salg med 40 prosent, skriver E24. Men til tross for økt alkoholsalg viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at befolkningen ikke drikker mer enn tidligere – det handles bare mer innlands.

Ramseng er imponert over innovasjonsevnen til flere mikrobryggeri. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Ramseng berømmer mikrobryggerier som Qvænbrygg og 7 Fjell som har kommet ut av pandemien med gode resultater.

– De har på hver sine måter slengt seg rundt, brettet opp ermene og møtt krisen på imponerende vis. Innovasjonsevnen og viljen til å tenke nytt har vært veldig stor i pandemien.

Likevel er det flere som har slitt grunnet stengt uteliv. Ramseng forklarer at vinnerne av det siste året er de som har hatt butikkøl og de som har turt å tenke nytt.

– De bryggeriene som har en stor del av sin omsetning på uteliv har slitt mer enn de som hovedsakelig har butikkøl. For en god del bryggerier går det veldig bra, mens andre har det adskillig tyngre, sier Ramseng.