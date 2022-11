De beste tipsene for en isfri bilrute denne vinteren

Gi dine beste råd nederst i saken.

Lørdag morgen mistet to bilførere i Kautokeino i Finnmark førerkortet på grunn av isete ruter. Torsdag ble også en sjåfør i Målselv i Troms fratatt lappen fordi han ikke hadde fjernet isen godt nok fra frontruten.

Han er ikke alene om å bli fratatt førerkortet for manglende utsyn.

– Et grovt anslag er at det hvert år er opp til ti førerkortbeslag for å ha ikke skrapt ruten nok, sier Yngve Widding hos politiet i Tromsø.

Han sier at politidistriktet hans årlig gir ut omtrent 60 forenklede forelegg for dette.

– For å være innenfor loven så skal frontruten være skrapt der vindusviskerne fungerer, i tillegg til sideruten foran.

Widding sammenligner det å ikke skrape rutene med det å kjøre i blinde.

– Du ser ikke andre trafikanter, fotgjengere eller lyset i lyskrysset. Det å kjøre med for dårlig skrapet vindu og manglende utsyn, det er faktisk veldig skummelt og alvorlig.

Men hvordan får man en isfri sikt?

Mang en gang har man blitt møtt av en isete frontrute når man skal til å sette seg i bilen, gjerne når man her det skikkelig travelt. Hva gjør man da? Foto: Hanne Wilhelms / NRK Mang en gang har man blitt møtt av en isete frontrute når man skal til å sette seg i bilen, gjerne når man her det skikkelig travelt. Hva gjør man da? Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Vær ute i god tid

Seksjonslederen tror at dårlig tid er hovedårsaken til at folk kjører med for lite utsyn. Han mener det er viktig å ta seg tid til å skrape før man kjører.

– Da er det å starte opp litt tidligere og ta deg tiden til å legge inn et minutt ekstra for å skrape.

Varm opp bilen

Fagsjef for trafikksikkerhet hos Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, anbefaler at de som har kupévarmer i bilen sin setter den på tidlig nok.

– Da blir det også lettere å skrape av det som sitter igjen av is på vinduene.

Senterleder for NAF Tromsø, Eirik Jensen, forteller at noen biler er utstyrt med oppvarmet frontrute.

– Da starter man opp bilen, trykker på en knapp og venter noen minutt, Så er faktisk ruten isfri.

Har man en bil uten kupe- og motorvarmer, så kan dette også monteres i ettertid.

Både Trygg Trafikk og NAF anbefaler å legge noe over frontruten, for å unngå ising. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Både Trygg Trafikk og NAF anbefaler å legge noe over frontruten, for å unngå ising. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Legg noe over ruten

Johansen forklarer at stålis, som det ofte er på senhøsten og tidlig vinter, er veldig vanskelig å få av rutene med en vanlig isskrape.

– Da anbefaler jeg å legge noe over frontruten kvelden før, hvis du mistenker slikt vær.

Jensen sier at man kan kjøpe ulike snøbeskyttere til bilrutene slik at man ikke får rim på ruten.

Johnsen forteller at han ofte har brukt et ullpledd festet i dørene og vindusviskerne.

Spray

Jensen trekker også frem at man kan kjøpe en anti-is spray.

– Den tiner isen ganske så umiddelbart.

Han sier at dette blir dyrt i lengden, men at noen sverger til denne sprayen.

Det enkleste er nok ofte det beste. Har du verken kupévarmer eller noe å legge over ruten, da er det å ta isskrapen fatt og sette i gang. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Det enkleste er nok ofte det beste. Har du verken kupévarmer eller noe å legge over ruten, da er det å ta isskrapen fatt og sette i gang. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Isskrapen

Jensen er likevel klar på at det beste hjelpemiddelet er fortsatt isskrapen. Han anbefaler ikke å bruke isskraper med metall siden de kan ødelegge rutene.

– Det anbefales at man bruker plastskrape. Den slites kanskje litt fortere, men er billig og sparer frontruten.

Dessverre finnes det ingen kvikkfiks for isete ruter på bilen for de som oppdager islaget litt for sent.

– Hva bør man gjøre hvis man har det veldig travelt, og alle rutene er skikkelig isete?

– Da er det bare taxi eller buss som gjelder. Eller en god nabo, sier Johansen.