David (8) skulle hjem til mamma, men Widerøe glemte ham igjen på flyplassen

Den unge gutten skulle egentlig reise alene fra Trondheim og til Berlevåg mandag denne uka. Det gikk bra helt til Tromsø. For flyet som han skulle videre med til Finnmark tok av uten at David var om bord.

– Passasjeren var ivaretatt av personell på flyplassen i Tromsø, men personellet var ikke klar over at det var den aktuelle avgangen han skulle reise videre med, sier informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe.

Hvordan dette kunne skje har Solli imidlertid ingen god forklaring på.

Og det skulle gå 10,5 timer mer enn planlagt før David kom seg hjem til mamma i Berlevåg.

Går gjennom rutinene

– Det jeg kan si er at det skal overhodet ikke skje. Det reiser over 1000 barn alene med oss hvert eneste år, og det skal være trygt. Derfor skal vi nå gå gjennom alle rutiner for å finne ut hvor det sviktet, og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen, sier Solli.

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Hun forklarer at det som konkret skjedde var at gutten kom fra Trondheim og skulle bytte fly i Tromsø. Der ble han ivaretatt av flyselskapets personell. Men så ble gutten ikke fulgt ut til riktig avgang.

– Han satt altså på ingen måte alene på flyplassen, forsikrer Solli.

Hun forklarer at når fadesen ble oppdaget ble guttens foresatte tatt kontakt med og han ble sendt til Berlevåg med en senere avgang.

– Det ble og knyttet kontakt med bekjente av gutten slik at oppholdet i Tromsø ble så bra som det kunne bli, sier hun.

Widerøe-flyet til Øst-Finnmark tok av uten at personalet i Tromsø sørget for å få åtte år gamle David med. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Tok det med fatning

Davids mor, Anita Christin Bastholm Riise i Berlevåg, sier sønnen tok hele episoden med fatning.

– Han ble godt ivaretatt, og ble dessuten henta til tanta i Tromsø i påvente av neste avgang, forteller hun.

Men også hun spør seg hvordan dette kan skje.

– Først blir man jo litt sjokkert, men jeg visste jo at han var godt ivaretatt og var egentlig ikke bekymra. Og Widerøe var veldig hyggelig og gjorde sitt for å ordne opp. Og da han skulle reise videre fra Tromsø senere på kvelden var flyet så forsinka at han egentlig ikke ville ha rukket avgangen videre fra Kirkenes til Berlevåg. Men da venta flyet på han, forteller hun.

– Hvordan opplevde David denne reisen?

– Han har reist alene mange ganger og det har alltid gått kjempebra. Og for han var ikke dette noen stor sak. Dessuten skjedde det jo ikke noe mer enn at reisen tok lengre tid enn den skulle.

– Men selvfølgelig ble han sliten, og han hadde gått til kiosken og spurt om de hadde energidrikk for barn, forteller Riise.