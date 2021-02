En buss med 39 russere om bord kjørte av veien mellom Høybuktmo og Hesseng i Sør-Varanger kommune torsdag morgen.

Stedet bussen gikk ut var mellom Strømmen bru og flyplassen i Kirkenes.

På tur hjem

Passasjerene var russiske fiskere som kom fra Tromsø. Her hadde de kommet i land fra en fiskebåt, før de nå var på tur hjem til Russland.

Mange av passasjerne lå og sov da bussen kjørte ut. Seks er sendt til lege, ifølge politi på stedet. Ingen skal være alvorlig skadet.

Fylkeslege Anne Grethe Olsen. Foto: NRK

Fylkeslege Anne Grethe Olsen mener likevel hendelsen er en vekker.

– Det er en stor belastning for kommunen at så mange passerer grensen hver dag. Nå gikk det bra denne gangen, men det viser hvor fort det kan skje. Dette kunne medført en stor belastning for Sør- varanger kommune og for helseforetaket, sier Olsen.

Hun mener retningslinjene for grensepassering må endres og sier at hun har meldt dette videre til både departement og direktorat.

Veien har vært stengt, men den er nå åpen for ferdsel.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 07.02 torsdag morgen.

– Ingen av passasjerene skal være alvorlig skadet, såvidt jeg vet, sier operasjonsleder hos politiet, Bjørn Tormod Syversen til NRK.

Glatt føre

Politiet har fått bistand fra sivilforsvaret, som har med seg telt til området. Bussen ligger et stykke ut av veien.

Han opplyser at det er glatt i området. De har fått melding om at flere biler og trailere står fast rundt i distriktet.

Politi og nødetater på stedet etter bussulykken utenfor Kirkenes. Foto: Kristina Kalinina / NRK