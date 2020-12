Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De siste ukene har smittevernet blitt satt på prøve i norske byer. Både Bergen, Tromsø og Sør-Varanger har fått besøk av russiske trålere med smitte om bord.

– Det er en krevende situasjon. De siste meldingene jeg har fått, er at karantenehotellet vårt fylles opp, sier mediekontakt i Sør-Varanger kommune, Magnus Mæland.

– Samtidig vet vi at mange russiske fartøy pleier å ligge i Kirkenes over jul, og det kan føre til at det blir høyt belegg om denne trenden fortsetter.

Magnus Mæland er mediekontakt i Sør-Varanger kommune. Foto: Mark Ledingham

Julaften ligger den russiske tråleren «Vityaz» til kai i Kirkenes. Av et mannskap på 34, har kun 1 testet positivt. Den smittede er isolert i bopel lokalt, skriver Sør-Varanger kommune i en pressemelding.

Karantene

Lille julaften ble mannskapet på «Vityaz» testet. Med unntak av den ene smittede, er de andre plassert i karantenehotellet på Storskog, like ved grensen mot Russland.

– Vi har mistanke om ytterligere smitte. Dette er en utfordrende situasjon som krever testkapasitet og videre oppfølging, sier smittevernlege Drude Bratlien.

Hun sier at alle instanser er varslet og orientert om situasjonen.

5. oktober ankom «Obelay» Tromsø. 24 av 34 personer om bord hadde koronasmitte. Fartøyet eies av rederiet Nord Pilgrim, som også eier tråleren som ligger til kai i Kirkenes. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Rederi i Murmansk

NRK erfarer at «Vityaz» tilhører rederiet Nord Pilgrim i Murmansk. Samme rederi eier også tråleren «Obelay», som 5. oktober klappet til kai i Tromsø.

Her ble det raskt påvist smitte hos 24 av 34 personer om bord.

10. desember ble tre personer på «Mys Slepikovskogo» bekreftet smittet mens det lå til kai i Kirkenes. Der ble de 46 om bord testet før de seilte videre til Tromsø i påvente av prøvesvar.

Ti dager senere kom nyheten om at tråleren «Oma» som lå til kai i Bergen, hadde en død person om bord. Det er det første kjente koronadødsfallet knyttet til en russisk tråler i norske farvann.

Også dette fartøyet eies av et rederi i Murmansk.

20. desember dukket «Oma» opp ved kai i Bergen. Én person er død etter å ha vært koronasmittet, 18 personer er registrert smittet. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

I tillegg var totalt 44 personer smittet på tre russiske båter som ligger ved kai i Sula på Sunnmøre i begynnelsen av desember.

Fellesnevneren er at samtlige trålere har vært innom Kirkenes de siste ukene. Det skaper bekymring i den lille kommunen som er landets nærmeste nabo med Russland.

– Om dette fortsetter og det ikke skjer noe på nasjonalt nivå, så kan det føre til store problemer, sier fungerende ordfører Pål Gabrielsen.

– Vi ikke kan sitte passivt å se på at dette utvikler seg, sier Pål Gabrielsen, fungerende ordfører, Sør-Varanger kommune (SV). Foto: Kristina Kalinina / NRK

Begrenset kapasitet

Han understreker at smittehotellet ved Storskog har sine begrensninger i hvor mange gjester som kan være der samtidig.

– Vi har ressurser som er sterkt begrenset i forhold til at vi skal ha fokus på våre egne innbyggere. Nå må det skje et eller annet fra nasjonalt nivå for å avhjelpe situasjonen. Vi kan ikke sitte passivt å se på at dette utvikler seg, sier Gabrielsen.

– FHI følger ikke opp utenlandske rederier, sier Petter Elstrøm, forsker ved Folkehelseinstituttet Foto: Folkehelseinstituttet

De får imidlertid ikke statlig drahjelp med det første.

– Det er forståelig at fartøy med pågående smitte kan være en belastning for kommunen, men det er kommunen selv som best kan si hvordan belastningen er nå. FHI følger ikke opp utenlandske rederier, sier forsker Petter Elstrøm ved FHI.