Politiet ber alle i området som har kamera tilknyttet sine boliger om å sjekke nattens opptak, og ta kontakt om de finner noe.

– Vi synes det er spesielt med to branner på to ulike steder, med kun 200 meter i luftlinje mellom dem, derfor går vi ut og advarer folk om at det kan være en aktiv brannstifter i området, sier innsatsleder Steinar Aas Andersen.

Slukningsarbeidet kommer til å foregå i flere timer utover morgenen, sier innsatsleder Steinar Aas Andersen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Ingen er skadet etter brannene. Den minste brannen oppstod i en bod, og den spredte seg ikke til hus i nærheten

– De som bodde i den nedbrente boligen har kontakt med naboer som de kan bo eller være hos, sier Andersen.

Våknet av brannalarm

Asbjørn Henriksen bor like ved huset som natt til torsdag har vært i full brann. Han våknet brått av brannalarmen som gikk i nabohuset.

– Det er skummelt, man blir jo engstelig. Jeg håper de finner personen dersom det stemmer, sier Henriksen

Han er glad for at folk ikke er skadd, men er engstelig om at det er en mulig brannstifter som går løs.

Asbjørn Henriksen er nabo til huset som var overtent. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Politiet har holdt vakt i området og overvåket nabolaget ved hjelp av drone.

Gikk dør til dør

Nødetatene rykket ut ved 04.30-tiden torsdag morgen. Like etter at mannskapene var på plass oppdaget de at det brant på en annen adresse i samme område.

Politifolk gikk dør til dør i nærheten og fikk vekket og evakuert naboene.

Torsdag morgen brant det kraftig to steder i Alta.

Varmen fra det brennende huset var intens, og flammen blusset opp igjen flere ganger. Brannvesenet på Alta lufthavn kom etter hvert til branntomten for å hjelpe til.

Mens flammene fortsatt slo ut av vinduene på huset, gnistret det blått da strømledningene utenfor smeltet og kom borti hverandre.

– Sjekk garasjen

Innsatsleder Andersen ber folk være årvåkne. Alle beboere i området Gakori, Hjemmeluft og Bossekop som har sett aktivitet i løpet av natta bes ta kontakt med politiet.

Innsatsleder Steinar Aas Pedersen ber naboer følge ekstra godt med i tilfelle en brannstifter vil prøve seg igjen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Sjekk garasjen din, sjekk om du har blitt frastjålet noe eller om du har mista brannfarlig væske, sier Andersen.

– Det vil foregå slokking i flere timer fremover. Den andre lokaliteten som brant fikk brannvesenet raskt kontroll over, sier han.