Søndag formiddag rykket nødetatene ut til brann i en enebolig i Harstad i Troms.

– Beboere har evakuert seg selv ut av huset, opplyser Troms-politiet på X.

De melder at ingen personer skal være skadet.

I april brant det i ei leilighet i Harstad. Ingen ble skadet.

Overtent og mye røyk

Den første meldinga kom klokka 12.17.

Da politiet kom fram til stedet, noen kilometer nord for Harstad sentrum, var huset allerede overtent.

Boligen i brann ligger i et boligområde. Derfor startet nødetatene med tiltak for å hindre at brannen skal spre seg.

Brannvesenet sikret omkringliggende hus. VIDEO: NRK-tipser

– Vi iverksetter evakuering av nærliggende bebyggelse, opplyser politiet.

Det er mye røyk i området.

– Beboere i området oppfordres til å lukke vinduer og stenge ventilasjonen.

– Har kontroll

I 12.50-tida får NRK opplyst at huset er tapt.

– Brannvesenet jobber nå med å sikre de omkringliggende husene, sier alarmsentraloperatør ved 110-sentralen, Kurt Albrigtsen.

Det er skogbrannfare i området.

– Mannskapene har kontroll på boligbrannen. Det er ikke meldt om fare for at brannen skal spre seg, sier alarmsentraloperatøren.

Slokkearbeidet vil fortsette utover ettermiddagen.

Like før klokka 13 opplyser politiet på X at brannen sannsynligvis har starta i kjelleren.

Årsaken er ikke kjent.

Politiet har startet etterforskning av brannen for å finne brannårsaken.