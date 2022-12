Avdøde i Troms ble anmeldt for vold to uker før han ble drept av politiet

Fredag 9. desember kontaktet den nå avdøde 49-åringen i Lavangen Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), som deretter kontaktet politiet for bistand.

Under dette oppdraget ble han skutt og drept av politiet.

Politifolkene skal ha opplevd situasjonen som livstruende. Mannen er siktet for drapsforsøk, mens en av politiets ansatte har status som mistenkt.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, med bistand fra Kripos.

Nå har det blitt kjent at han ble anmeldt for vold – to uker før han ble drept. Da skal han ha gått til fysisk angrep på en revisor som var på besøk på gården.

– Det var en revisjon som ikke forløp slik den skulle. Det endte veldig tragisk, for å si det sånn, sier lederen i organisasjonen til NRK.

Saken ble først omtalt i Nordlys.

Bildene viser hjullasteren som mannen satt i da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Du trenger javascript for å se video. Bildene viser hjullasteren som mannen satt i da han ble skutt av politiet natt til fredag 9. desember. Video: Hanne Wilhelms / NRK

Ble ilagt besøksforbud

Organisasjonen fører tilsyn på en rekke gårder i løpet av året. Tilsynet hos nå avdøde Hans Arne Nystad (49) var varslet og akseptert.

Under tilsynet ble det påpekt ting som burde tas tak i, knyttet til dyreholdet.

– Da gikk han til angrep på henne, forteller lederen i organisasjonen.

I situasjonen skal han ha tatt fra henne både telefon og notater.

Hun anmeldte ham etter hendelsen, og Nystad ble deretter ilagt besøksforbud mot kvinnen.

Mattilsynet ønsker ikke å kommentere hendelsen, da dette ikke har skjedd i forbindelse med deres tilsyn. Det opplyser seksjonssjef Hilde Haug.

Heller ikke politiet i Troms, ved visepolitimester Einar Sparboe Lysnes, ønsker å kommentere hendelsen, ut over at de bekrefter at de har mottatt anmeldelsen. De henviser videre til Spesialenheten, som ikke ønsker å kommentere en pågående etterforskning.

Avdøde skal ha veltet denne politibilen med hjullasteren som han selv kjørte. Da politiet ankom tunet oppsto det en konfrontasjon som endte med at han ble skutt og drept. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Advokat John Christian Elden er Nystads forsvarer. Han sier han ikke er orientert om anmeldelsen fra politiets side.

– Det er intet i det som politiet har lekket i media som utgjør noen forskjell for drapssaken. Politiet var der kun i egenskap av at de skulle bistå under et helseoppdrag, og uten at avdøde var mistenkt for noe som helst, sier han til NRK.

– Spredningen av påstander fra politiets registere til media, uten å orientere oss eller Spesialenheten, er i beste fall en tåkelegging av en alvorlig straffesak der politiet selv er mistenkt gjerningsmann.

Advokat John Christian Elden. Foto: Thomas Hagajore Fosse / Thomas Hagajore Fosse

Løsnet flere skudd

To uker etter tilsynet oppsto hendelsen som endte med at Nystad ble skutt og drept. Politiet var fremme ved stedet cirka klokken 01.40, natt til fredag 9. desember.

Den nå avdøde mannen befant seg i førerhuset i en hjullaster på gårdstunet. Hjullasteren kom i kontakt med politibilen, slik at den veltet. Den ene tjenestepersonen satt i bilen da dette skjedde.

Den andre politiansatte kom seg ut av politibilen, og løsnet «et større antall skudd». Det er ikke kjent hvor mange av skuddene som traff Nystad.

Vedkommende har status både som fornærmet i saken der Nystad er siktet for drapsforsøk mot politiet, og som mistenkt i Spesialenhetens etterforskning av skuddhendelsen.

Folk i lokalsamfunnet la ut blomster og lys i etterkant av hendelsen, som har rystet den tynt befolkede kommunen Lavangen i Troms. Foto: Malin Straumnes / NRK

Etterforskningen av Nystads angivelige drapsforsøk mot politiet etterforskes på sin side av Finnmark politidistrikt. De fikk overført oppgaven fra Troms. Årsaken er at den ansatte som anses som fornærmet i saken er ansatt i Troms.

Bilder fra åstedet viser en politibil som ligger på siden, samt flere kulehull i døra på hjullasteren.

Dyreholdet på gården er avviklet. Det var 71 storfe på gården. Noen av dyrene ble slaktet, mens de fleste ble omplassert og solgt videre.