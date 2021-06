Prishopp på tre kan føre til færre slike bygg: – Bra det ble bygget før prisøkningen

– Det er absolutt en fare for at det kan bli mindre bruk av tre, mener Stein Halvorsen.

Han er Norges mest prisvinnende arkitekt og står bak signalbygg som Sametingsbygget i Karasjok og Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden.

En privat byggeboom som følge av koronasituasjonen, og et barkbilleangrep på kanadisk tømmer har ført til økt etterspørsel etter europeisk tømmer.

Det siste året har prisene på tømmer økt med 60 prosent.

Halvorsen har en forkjærlighet for trebygninger, og håper prisøkningen ikke fører til at tre velges bort.

– Det ville vært synd. Tre er et naturlig, fornybart materiale. I tillegg til det sanselige er treverket en velsignelse, mener arkitekten.

Arkitekt Stein Halvorsen har vunnet mange priser for sine bygg. Siste pris ut er Alta omsorgssenter. Foto: Stein Halvorsen Arkitekter AS

– Forpliktet til å tenke pris

Alta omsorgssenter vant nylig prisen for Norges helsebygg 2021. Bygget er på hele 24.000 kvadratmeter og Norges største massivtrebygg.

Det vil si at her har man ikke bare kledd bygget utvendig med tre, men også valgt tre i bærekonstruksjonen, på vegger og i deler av gulv.

Hadde prisøkningen kommet før prosjektet ble planlagt og bygget, er det ikke sikkert at valget hadde falt på tre.

– Bra det ble bygget før prisøkningen, humrer arkitekt Halvorsen.

Den lettelsen deler han med prosjektleder i Alta kommune, Johan Fredrik Nilsen.

– Vi er forpliktet til å tenke pris. Hvis vi visste at det ble dyrere å bruke massivtre i forhold til andre materialer, så ville det kanskje ført til at tre ble ekskludert.

Tinghuset i Tana er et av Stein Halvorsen verker. Foto: Bjarne Riesto / Bjarne Riesto

– Billigere å bygge med tre

Arkitekt Arne Sødal er en annen som har sansen for tre. Han har nylig tegnet et nytt boligkvartal i Sandefjord i tre.

Sødal tror imidlertid ikke prisen på tømmer har noe å si for hvorvidt man velger tre eller ikke.

– Norske arkitekter elsker betong, glass og stål, og nå får de bare enda en grunn for å ikke benytte tre, sier Sødal.

Han mener det er en utbredt oppfatning av at tre er dyrere enn andre materialer. Noe han mener ikke stemmer.

– Prosjektet i Sandefjord ligger 10 prosent under snittet på blokkleiligheter. Det å bygge i tre er billigere enn betong, selv med håndverksmessig ornamentering av fasadene.

Arkitekt Arne Sødal tror ikke at prisen på tømmer er årsaken til at materialet ikke brukes mer. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

At totalkostnaden på et prosjekt kan bli billigere når man bygger i tre er noe prosjektlederen i Alta kommune støtter.

Han sier at på fleretasjers bygg kan flere yrkesgrupper jobbe parallelt når man bygger i tre. Dette er ikke mulig når man bygger i betong, med tanke på sikkerhetsrisikoen.

– Dette korter ned byggetida og fører til lavere pris. Men hvorvidt denne fordelen nå spises opp av prishoppet er usikkert, sier Nilsen.

Et boligfelt i Sandefjord designet av arkitekt Arne Sødal. Foto: Arne Sødal

– Gammeldags å bygge betongklosser

Arkitekt Sødal er en av flere bak det norske arkitekturopprøret, der man river seg i busta over at gamle bygg jevnes med jorda for å gi plass til nyere og mer moderne arkitektur.

Sødal er ikke imot at man bygger nytt, men mener man bør holde seg til vår kultur og historie.

– Vi har en byggetradisjon når det gjelder tre som går 1000 år tilbake i tid. Dette burde vi utnyttet. Det å bruke elementer av vår historie i ny arkitektur er ikke gammeldags. Det som er gammeldags er å bygge betongklosser, mener arkitekten.