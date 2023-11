Malene (30) ble årets motorsportutøver: – Det er egentlig ganske sykt

Vadsøværingen og skutercrossprofil Malene Cottew var en av de nominert til prisene årets motorsportutøver og snøskuterutøver under årets Motorsportgalla i regi av Norges Motorsportforbund.

På lørdag ble det klart at hun sikret seg begge prisene.

Cottew forteller at hun var veldig skjelven da hun først fikk prisen som årets snøskuterutøver, men at hun hadde ikke trodd at hun skulle å få prisen som årets motorsportutøver.

– Jeg hadde ikke forventet det, sier Cottew, som trodde at det var Elias Ishoel som skulle bli årets motorsportutøver før hennes navn ble ropt opp.

– Jeg har egentlig ikke ord. Det er egentlig ganske sykt, legger finnmarkingen til om prisen som hun fikk av sin mangeårige trener Marius Dammyr. Noe som ga prisen en ekstra betydning.

– De to siste årene hadde jeg ikke kommet meg igjennom sesongen uten han og den lille sirkelen jeg har.

Cottew vant kvinneklassen for tredje gang i det amerikanske mesterskapet i skutercross forrige sesong. Finnmarkingen ble også verdensmester i Kirkenes i april.

Prisvinnere Motorsportgalla 2023: Ekspander/minimer faktaboks Årets motorsykkelsportutøver

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen Årets snøscootersportutøver

Malene Cottew Årets båtsportutøver

Andrè Solvang Årets radiostyrt motorsportutøver

Daniel Kobbevik Årets motorsportsanlegg

Skaun Motorsenter Årets breddearrangement

Åseral Snøscooterklubb Årets publikumsarrangement

Kirkenes Motorklubb Årets gjennombrudd

Jone Sandvik Årets trener

Lise Solie Årets kvinnelige motorsportutøver

Oline Nordli Årets forbilde

Jonas Vesetrud Æresmedlem

Harald Halvorsen Årets motorsportutøver

Malene Cottew Årets ildsjel

Anita Pedersen Årets navn

Nordli Racing

Foreldrene til Malene Cottew, Terje Andersen og Sissel Trosten, følger flere av datterens løp i USA. Foto: Privat

Dro rett på treningsleir

Malene Cottew fra Vadsø er klar for en ny sesong i USA. Hun skal også denne sesongen representere One One Three Motorsports.

Cottew vant kvinneklassen sammenlagt forrige sesong med det amerikanske skutercrosslaget.

Etter prisutdelingen reiste hun rett til Sverige på treningsleir, men hun er noe usikker på hvordan kroppen fungerer, ettersom hun har vært satt ut med skade i seks uker.

– Jeg har ikke så mye forventninger enda, for nå må jeg bare få kjørt og egentlig se an hva kroppen sier og håpe på det beste, sier Cottew om statusen foran sesongen.

Vadsøværingen påpeker at skader er en del av sporten, selv om det til tider kan være frustrerende.

– Man må bare gjøre det beste ute av situasjonen.

Malene Cottew vant VM-gull i Kirkenes i vinter. Arrangørklubben Kirkenes Motorklubb vant også en pris for årets arrangement under Motorsportgallaen. Foto: Øyvind Zahl Arntzen

Ble årets arrangør

Kirkenes Motorklubb sikret Finnmark en tredje pris under Motorsportgallaen. De var en av tre nominerte til prisen som årets arrangør for VM-arrangementet i snøskutercross i april.

Motorklubben skriver på Facebook at hele Kirkenes har bidratt til at de har sikret seg denne prisen.

Anita Pedersen fra Alta ble også hedret. Hun ble kåret til årets ildsjel av motorsportforbundet.

Karasjok Motorklubb sitt arrangement Kara X var nominert til prisen årets breddearrangement, men det nådde ikke helt opp under årets prisutdeling.

Ny sesong

Det er ikke bare Malene Cottew som skal representere Finnmark i det kommende amerikanske mesterskapet i snøskutercross.

Altaværingen Jan Even Romsdal er også klar for en ny sesong i det amerikanske mesterskapet i snøskutercross.

Hans amerikanske lag, Elite Motorsports, meldte i forrige uke at finnmarkingen skal representere dem kommende sesong.

Romsdal skriver selv på Facebook at han er fornøyd med å ha signert en avtale med det amerikanske teamet.

Elite Motorsports opplyser at de håper Romsdal kan være med å kjempe om en tittel i årets sesong.