– Noen var delvis begravd, hos noen stakk bare føttene opp, og mange lå oppe i bratte skrent hvor det var mange ravn som drev og hakket på dem.

Slik beskriver Sigmund Dalvik, rovviltkontakten i Nord-Troms i Statens Naturoppsyn, det han så da han ankom Nommedal i Kåfjord i Nord-Troms.

Sigmund Dalvik måtte opp i Nommedalen og sjekke de døde reinene. Foto: Privat

På en strekning på tre kilometer innover dalen var det gått flere snøskred. Dalvik forteller at de klarte å telle 70 rein.

– Det er helt tydelig at det var snøskred som hadde tatt dem, og at dem hadde vært på feil plass til feil tid.

– Det er jo en dyretragedie hele greia, det er jo ikke noe annet.

Det var Framtid i Nord som først omtalte saken. Området reinen var i blir vanligvis brukt til sommerbeite.

I dette området har det gått flere ras, hvor flere rein ble tatt.

Matkrise

Grunnen til at reinene var der er beitekrisen. Store mengder snø har gjort det vanskelig for reinen å finne mat i de trygge områdene. Men i bratte skrent hvor vinden har blåst vekk mye av snøen, der har det nok vært enklere å finne mat, tror Dalvik.

NRK har forsøkt å få kontakt med Nils Ole Johansen Triumf i reinbeitedistriktet, uten hell. til Framtid i Nord forteller Triumf at det er et voldsomt tap for distriktet.

Han kan også fortelle om dårlige beiteforhold på vinterbeite. Is under snøen skal gjøre det vanskelig å få tak i maten.

Nils Ole Triumf forteller at flere drektige simler er tatt av snøskredene. Foto: Privat

Har prøvd å flytte dyrene

Reinbeitedistriktet har prøvd å flytte reinen til tryggere områder. På grunn av stor skredfare har det ikke vært mulig å nærme seg reinen til fots.

Derfor har helikopter blitt tatt i brukt for å forsøke og flytte reinene.

– Vi har prøvd alt for å få reinen bort fra området, men vi har ikke fått dem til å snu, sier Triumf.

Flere av de 70 reinene som ble tatt skal være drektige simler. For Triumf er én ting klart.

– Dette er en katastrofe, og tapet blir vi å kjenne på flere år fremover.