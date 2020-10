30 000 nordmenn skal ta hjemmetest for å avsløre immunitet mot covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn inviteres nå til å bli med i den nye forskningsstudien.

– I dag har vi kun oversikt over dem som har testet seg for covid-19, personer som har testet seg på grunn av symptomer. Fordi mange kan ha hatt sykdommen uten være klar over det, ønsker vi nå å finne ut hvor mange i Norge som faktisk har hatt sykdommen. For å få det til, skal vi teste 30 000 tilfeldig utvalgte personer, sier Torkjel Sandanger, professor ved UiT Norges arktiske universitet.

Når antistoffer i blodet måles får forskerne nøyaktig tall på hvor mange som har vært smittet av koronaviruset og hvor mange som er blitt immune mot covid-19.

Svært viktig kunnskap

Det vil gi kunnskap om hvordan viruset har smittet. Det vil gi ny kunnskap om flokkimmunitet. Det vil også gi ny kunnskap som kan brukes om en ny pandemi kommer, skriver UiT på sine nettsider.

– Gjennom å få faktiske tall for hvor mange som har vært smittet, kan vi også si med sikkerhet hvor dødelig viruset er i Norge, fordelt på aldersgrupper over 16 år. I tillegg kan resultatene bidra til å justere smitteverntiltakene. Det er derfor viktig at de som blir plukket ut til studien, faktisk tar testen. Jo flere av de spurte som sier ja, desto bedre tallmateriale får vi, sier Erik Eik Anda, førsteamanuensis ved UiT.

Forskerne opplyser at de 30 000 som får tilbud om å delta først vil få ei tekstmelding med spørsmål om de ønsker å delta. Svarer man ja får man testen tilsendt i posten.

De 10 000 første vil få denne gjør-det-selv-testen hjem i posten i midten av november. Resten vil få hjemmetesten tilsendt i desember. Man kan ikke meldte seg frivillig til å være med i studien.

Forskerne sier at hjemmetesten er enkel å gjennomføre, og at man vil finne alt man trenger i testpakken.

Studien ledes av UiT Norges arktiske universitet. Det skjer sammen med Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehuset, forskningsinstituttet NORCE, Imperial Collage of Science, Technology and Medicine i London og The London School of Hygiene & tropical Medicine.