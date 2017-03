Sterke reaksjoner etter duellen: – Et feigt valg

21 år gamle Kaia Urdahl ble valgt ut til å gå i duell med den langt mer erfarne Oddmund Hansen. Oppgaven var torsketungeskjæring, en oppgave Oddmund hadde en del erfaring med fra ungdommen.

– Dette går ikke, dette er bare tull. Et utrolig feigt valg. Jeg har gjort dette i hele ungdommen, sa Oddmund da han fikk vite at det var Kaia han skulle kjempe mot.

Det var skipper Vegard Bangsund som avgjorde at det var Kaia som måtte ut i duell. Tidligere i konkurransen hadde han sett 21-åringen bli kraftig sjøsyk, og mange tolka det dermed sånn at han ofra den svakeste på laget.

– Ofra ikke Kaia

– Jeg ofra henne ikke, men ville gi henne en sjanse til å rette opp inntrykket. Ja, hun ble sjøsyk, men hun ga også veldig fort opp. Jeg hadde tro på at hun kunne klare duellen mot Oddmund, men slik gikk det dessverre ikke.

– Jeg frykta det kom til å bli meg da jeg skulle opp i duell med Oddmund i tungeskjæring, men jeg gjorde mitt beste, sier Kaia, som uten erfaring med tungeskjæring imponerte de andre deltakerne.

Selv om Kaia synes det er kjipt å ryke ut som første deltaker, reiser hun hjem med gode minner og mye lærdom.

– Jeg har lært mye på kort tid, ikke minst at det å fiske er ganske gøy. Og Lofoten er et fantastisk område. Jeg har lært at jeg kan skjære tunger, men at filetering av fisk ikke er min sterke sider. Og så bør jeg ta sjøsyketabletter neste gang jeg skal på havet.