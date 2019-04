Skoleansatt siktet for å ha fått en mindreårig jente til å sende seksualiserte bilder

Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem tirsdag og er varetektsfengslet i fire uker. Han har erkjent straffskyld.

Saken har utgangspunkt i en anmeldelse fra en mindreårig jente som er bosatt i en annen del av landet. Den skoleansatte skal ha fått jenta til å sende seksualiserte bilder og videoer av seg selv.

Gjennomfører vitneavhør

Politiet er foreløpig i en tidlig fase i etterforskningen.

– En del av etterforskningen vil bestå i å undersøke hvorvidt det er et enkeltstående tilfelle, eller om han kan knyttes til andre forhold, sier etterforskningsleder ved Harstad politistasjon, Morten Hole.

I tillegg undersøkes det hvorvidt det har vært fysisk kontakt mellom den skoleansatte og den mindreårige jenta.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, sier etterforskningsleder ved Harstad politistasjon, Morten Hole. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Foreløpig har vi ingen opplysninger som tilsier at det har vært fysisk kontakt mellom de to, men vi vil jobbe for å avdekke om det har skjedd.

I forbindelse med pågripelsen av mannen, er det blitt gjennomført en ransaking og beslag. Politiet går nå gjennom det beslaglagte materialet.

– Det foretas også en del vitneavhør, sier Hole.