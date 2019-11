Nordmenn bruker flere millioner kroner på adventskalendere hvert år. Og mange kjenner nok til stresset natten før 1. desember for å pakke inn kalendergaver, gjerne én til alle barna.

Hva med å gjøre det annerledes i år?

1. Helsesista sin «nisse på veggen»

Tale Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista», vokste opp med det hun kaller for «nisse på veggen»

Tale Krohn Engvik, «Helsesista» har videreført kalenderen hun voks opp med til sine barn. Her har hun laget sin egen variant av «nissen på veggen» Foto: Tale Krohn Engvik / Privat

– Vi var fem søsken og vokste opp med en nisse som var limt på en striesekk som holdt 24 små tøyposer. Hver dag måtte vi finne dagens tall og i posen kunne det enten være en mandarin til hver av oss, pepperkaker eller twist. Det var veldig spennende, sier Engvik.

Tradisjonen har Engvik ført videre til sine barn og hun forteller at det kan inneholde alt fra noe å spise til en aktivitet.

– Det skal være små symbolske ting. Det kan være en lapp fra nissen hvor det står «i dag skal dere spise middagen under bordet» eller «i kveld skal vi spille spill», sier hun.

Helsesista sitt andre tips: Bok-kalender

I tillegg til «nissen på veggen» har Engvik et annet tips.

– Jeg har kjøpt boken Snøfall, så vi skal lese et kapittel hver dag som en kalender. Det gjorde mamma med oss og det er hyggelig å ha en kosestund hver dag.

Engvik forteller at barna kan tenke at det er urettferdig siden vennene deres får en pakke hver dag, men hun mener barn tåler at de ikke får det samme som alle andre.

– Det er ikke slik at vi alle må gjøre det samme, hver familie kan ha sin ting. Det mange barn ønsker seg aller mest er tid sammen med foreldra sine, sier Engvik.

«Helsesista» mener at barna tåler at de ikke får det samme som alle andre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

2. Kreativ adventskalender med bloggeren bak «Speiltvillingene»

Stine Skoli Ommedal står bak bloggen «Speiltvillingene», og hver jul har hun en kreativ kalender på bloggen sin.

– Da kommer det et innlegg hver dag med en oppskrift på noe man kan lage. Innleggene kan være alt fra hvordan lage badebomber, telysholdere og snømenn av sokker, sier Ommedal.

For bloggeren er det viktig å lage noe som har en nytteverdi eller som er så fint at hun selv vil ha det stående fremme.

– Det passer til barnefamilier som trenger tips til hva de kan gjøre med barna sine, eller studenter som trenger tips til å lage fine julegaver på et stramt budsjett.

Etter fem år begynner listen å bli lang, og Ommedal syns det er vanskelig å trekke frem sine favoritt-tips.

– Noe som er enkelt og hyggelig å gi, både i kalender, som julegave eller vertinnegave er å ta alle ingrediensene til en cookie opp i et norgesglass. Skriv på en lapp og så har du en ferdig kakeblanding hvor man bare trenger å tilsette egg.

Se flere bilder fra kalender til Ommedal.

3. Prioriter hverandre i hverdagen

Siri Abrahamsen er gründer og daglig leder i selskapet «Gleding» som handler om å bry seg og ta vare på hverandre. De selger en kalender hvor tanken er å få mer tid sammen og gjøre en forskjell for lokalsamfunnet.

Ideen kom blant annet fra personlig erfaring.

– Jeg laget pakkekalender til mine barn og det ble bare tull. Verken jeg eller ungene ble glade for det. Det ble bare sånn «hva kommer i morgen?»

– Det tok bort oppmerksomheten fra de fine øyeblikkene man har sammen og som det er få av i en hektisk hverdag, sier Abrahamsen.

Selskapet Gleding har laget en kalender hvor fokuset er på å få mer tid sammen. Foto: Siri Abrahamsen / Privat

Abrahamsen har flere forslag til hva som kan stå på lappene i en kalender:

Lag kort til hverandre hvor man skriver hva man setter pris på de andre i familien.

Man skal besøke noen over 75 år.

Glede de som går i barnehagen eller på skolen.

Plukke søppel.

Ha en bakedag og gi bort bakverk til naboen.

– Folk ønsker seg gjerne mer tid i hverdagen. Da forstår jeg ikke hvorfor vi skal stresse rundt og bruke mye penger på ting vi ikke trenger. Tenk over hva som er viktig for deg og stå imot presset, sier Abrahamsen.

4. Rampenissen

Marna Haugen Burøe, også kjent som «Komikerfrue», har brukt rampenissen ved siden av pakkekalenderen. Hun er kjent for å være kreativ med hva man kan bruke Rampenissen til.

Blander man kakao, havregryn og vann ser det ut som Rampenissen har gjort fra seg på toalettet. Foto: Marna Haugen Burøe / Privat

Tipsene hun forteller om er:

Blås opp en ballong med Rampenissen i.

Bland kakao, havregryn og vann og sett Rampenissen på doringen. Da ser det ut som han har bæsjet.

La Rampenissen rote på soverommene eller i stuen.

Surr hele doen inn i dopapir.

Man kan teipe klærne til ungene på veggen.

Men i år blir det ikke fokus på rampenissen hos familien Burøe.

– I år blir det verken pakkekalender eller rampenissen på grunn av at jeg går til kreftbehandling. Det er lov å ikke ha en kalender og man skal ikke ha dårlig samvittighet for det. For ungene husker ikke hva kalenderen koster. Ta en sjokolade hver dag for eksempel og gjør det til en fin tid om morgenen, sier Burøe.

Marna Haugen Burøe er kjent for sine kreative triks med Rampenissen. Foto: Marna Haugen Burøe / Privat

5. Rebuskalender eller puslespillkalender

Å kjøpe inn 24 pakker til adventskalender kan både bli stressende og dyrt, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Adventskalender skal jo være en nedtelling til julaften. Til dagen hvor et av høydepunktene er å åpne gaver. Jeg tror nok aldri et barn blir lei gaver, men får de mye før julaften kan de bli litt mettet.

Sandmæl anbefaler aktivitetskalender, rebuskalender eller puslespillkalender.

– Bestill et puslespill på nett og pakk inn brikkene slik at dere pusler litt hver dag, sier Sandmæl.