Ofte ser man at både offentlige og private aktører bruker humor og skjemt for å tiltrekke seg oppmerksomhet i arbeidsmarkedet. Men å søke etter en alvebetjent er kanskje litt vel kryptisk?

I annonsen, som ble lagt ut fredag, står det at bakgrunnen for stillingen er at Sydpolarske aktører har trappet opp sin aktivitet. Statlig styrte nettverksoperasjoner representerer en vedvarende trussel mot julenissens verdier.

– Julenissens Sentrale Enhet (JSE) har ansvar for å forhindre og forebygge denne typen etterretningsaktivitet. Det søkes derfor etter en som vil bidra til å beskytte Julenissen og hans verksted, heter det i annonsen.

Og videre:

– Førerkort for reinsdyrslede klasse X er en fordel.

Jobbannonsen fra Politiets sikkerhetstjeneste har fått flere til å stusse.

Er selveste PST utsatt for svindel?

Ifølge annonsen leter PST blant annet etter deg som er interessert i sikkerhetspolitikk og motiveres av tanken på å skulle bidra til å beskytte Julenissen og hans verksted. Foto: Skjermdump fra FINN.no

– En reell annonse

Det snodige er at både logoen i annonsen og kontaktinformasjonen er korrekt. Mandag tar NRK kontakt med både PST og FINN. Og da begynner ting å skje.

Klokka 12:38 føyer PST selv inn en setning i annonsen:

«Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en reell stilling, men en del av PST sin julekalender».

– Dette er en rekrutteringskampanje, der det er noen koder som må knekkes for å komme videre. Noe mer enn det kan jeg ikke avsløre, men målgruppen er innenfor teknologi, sier Martin Bernsen er seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste.

Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, forteller at det ikke bare er tull i FINN-annonsen. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Tilbys yogatimer

I annonsen fra PST står det at den som ansettes som alvebetjent må tåle ruskevær, og vedkommende bør være glad i grøt.

«Vi har en veldig god kantine med perfekt kokt risengrynsgrøt hver eneste dag. Det er alltid en mandel å finne. Du vil få tilgang til trening i arbeidstiden sammen med våre spreke reinsdyr. Julenissen arrangerer også yogatimer hver onsdag i verkstedet.»

Som arbeidstaker vil du få tilbud om både krypteringskurs og stressmestringskurs.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, står oppført som kontaktperson for stillingen som snikende alvebetjent.

Ringer du telefonnummeret i annonsen, kommer du til Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Pressebilde / PST

– Skaper støy

Geir Petter Gjefsen er leder for Forbrukertrygghet på nettstedet FINN.no.

Han forteller at ikke bare media, men også andre har tatt kontakt for å få vite hvorvidt annonsen var ekte.

– Slike annonser skaper støy hos oss. Men dette er jo ikke svindel, men en reell annonse. Og etter at de føyde til den siste setningen, er det ok for oss, sier han.

Ifølge Gjefsen er det sjelden det tulles i stillingsannonser. Der koster det flere tusen kroner å annonsere.

Men når det kommer til kjøp- og salgssidene, der det er gratis å annonsere, kan mye rart dukke opp.

Geir Petter Gjefsen i FINN.no forteller at det er vanlig at det blir lagt ut litt useriøse annonser på kjøp- og salgssidene på FINN. Foto: Caroline Roka

– Hvis et fotballag har spilt en dårlig kamp, kan det gis bort både trenere og spillere. Eller hvis langrennsløpere sliter, da kan smørebussen bli lagt ut for salg på FINN.no. En slitsom lillesøster eller lærer kan også bli lagt ut, forteller han.

– Bør være forsiktig

Peggy Simcic Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun er skeptisk til måten Politiets sikkerhetstjeneste opererer på.

– Når en så tung og stor aktør skal bli lekende, må de være veldig forsiktige. Jeg håper det blir godt tatt imot, for det kan fort gå feil. Dette med julenissens verdier syns jeg er ganske usmakelig. For hva er egentlig det?, spør hun.

Til det svarer Martin Bernsen i PST:

– Vi prøver å tenke igjennom alt sånn at vi ikke krenker noen, og her bruker vi jo figurer som ikke finnes. Julenissen finnes ikke. Teksten kan selvfølgelig tolkes og analyseres og plukkes fra hverandre, men dette er altså en oppgave i en rekrutteringskampanje.