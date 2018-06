Politiet beklager aksjon under barneforestilling: – Skulle avdekke ulovlig arbeid

Politiet beklager nå aksjonen under festspillene i Harstad torsdag ettermiddag. Det var under barneforestillinga til den slovenske kunstnergruppa The Third Hand Group, at fire sivilkledde politibetjenter forlangte at kunstnerne måtte vise identifikasjonspapirer.

– Vi beklager at vi forstyrret forestillingen. Det var ikke vår intensjon, sier leder for forvaltningsenheten i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo til NRK.

Kunstnerne fra Slovenia har reist verden rundt med intallasjonsperformancen «Closetland», som denne uka kan oppleves under Festspillene i Harstad. Torsdagens forestilling var fortsatt i gang da politiet kom til stedet.

Kunstnerne fra Slovenia er en del av barneprogrammet under Festspillene i Nord-Norge. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– De sa det var en tilfeldig kontroll. Da fortalte vi at vi var en del av festivalen og at vi holdt på med en forestilling, men de insisterte veldig på at vi skulle vise våre ID-papirer, sier kunstnerisk leder Jasa Jenull i The Third Hand Group.

Kunstnerne valgte å inkludere politiaksjonen i forestillingen ved å plukke opp mikrofonen og forklare publikum hva som skjedde.

– Vi gjorde det for å ikke skape uro blant publikum, forklarer Jasa Jenull, som tidligere har fremført utendørsforestillingen i Iran og Hviterussland.

– Vi hadde aldri trodd at vi skulle oppleve noe slikt i Norge, sier Jenull.

Kontrollerte arbeidstillatelser

Ifølge Skogmo ønsket politiet å undersøke om kunstnerne hadde oppholds- og arbeidstillatelsene i orden, som en del av en større kontroll i regi av politiet, skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet,

Han avviser imidlertid at politibetjentene avbrøt forestillingen, og hevder de trodde at forestillingen var over.

Per Øyvind Skogmo leder forvaltningsenheten i Troms politidistrikt sier de ikke avbrøt forestillingen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i fremstillingen at vi avbrøt forestillingen. Vi henvendte oss til tre av kunstnerne som stod og snakket sammen og sa at vi ønsket å gjennomføre en kontroll. Da vi skjønte at forestillingen ikke var over, sa vi at vi kunne vente. Da valgte kunstnerne å ta mikrofonen og fortelle publikum at vi var der, sier Skogmo, som understreker at politiet ikke hadde noen intensjon om å forstyrre forestillingen.

– Uakseptabelt av politiet

Festspilldirektørdirektør Maria Utsi er sterkt kritisk til politiets håndtering av saken, og sier det er uakseptabelt å avbryte kunstnere på denne måten.

– Dette har jeg aldri opplevd tidligere, og håper jeg aldri opplever det igjen. Jeg respekterer at politiet har en jobb å gjøre, men dette var en ubehagelig og autoritær framtreden. Vi er en internasjonal festival som har besøk av flere hundre kunstnere hvert år. Om de virkelig ønsket navn og nasjonalitet på våre kunstnere, så kunnet de bare ha tatt kontakt, sier Utsi.

Politiet valgte til slutt å avbryte aksjonen mot de slovenske kunstnerne.

– Det ble så mye styr at vi valgte å avslutte kontrollen, sier Skogmo, som opplyser at det så langt ikke er avdekket noen ulovligheter i Harstad.