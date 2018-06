Politiet aksjonerte mot skuespillere i barneforestilling

Kunstnergruppa The third hand group fra Slovenia har en installasjonsperformance, "Closetland", i SNN-parken, som en del av barneprogrammet til Festspillene i Nord-Norge denne uka.

En halvtime før stengetid trappet ifølge Harstad Tidende fire politimenn opp, tok de fem skuespillerne til side og krevde å få se identitetspapirene deres.

– De hadde en framferd som ikke var særlig sympatisk. Dette er noe gruppa har opplevd i andre land der innvandringsproblematikken er mer tilspisset, men de hadde aldri trodd de skulle oppleve noe slikt i Norge, sier produsent Vegard Krane til avisa.

Festivalprodusent Vegard Krane. Foto: Rune Andreassen. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Rystende opplevelse

Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge, var selv tilstede under hendelsen og snakket med politiet. Hun forteller til NRK Troms at det var barn og familier tilstede i parken, og skuespillerne sto i rollene sine da politiet grep inn. Utsi forklarer at det er levende installasjoner som barna tar del i.

– Det var en rystende opplevelse. Jeg har aldri opplevd noe liknende. Det var fire sivilkledde politifolk med propper i ørene og batong. Jeg har respekt for at de har en jobb å gjøre, men jeg aksepterer ikke at de griper inn mot kunstnere som står i en forestilling, sier hun, og legger til:

– Mest av alt er det pinlig overfor kunstnerne som ble utsatt for dette.

- Del av større aksjon

Operasjonsleder Rune Nilsen ved Troms politidistrikt opplyser til NRK Troms torsdag kveld ved 21-tiden at dette var en enkeltstående hendelse, en del av en større aksjon i Troms politidistrikt.

– Det er en aksjon som går litt bredere enn kunstnere i en park, sier han.

Det er ifølge Nilsen politiet i Harstad som har ledet aksjonen i Harstad.

Politiet vil ifølge Nilsen komme med en pressemelding med mer informasjon torsdag kveld.