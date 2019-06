Øysamfunn vil kvitte seg med tiden: – Klokken skaper bare stress

– Når du kommer hit, skal du kunne kaste fra deg klokken og leve livet, sier beboer på Sommarøy og initiativtaker, Kjell Ove Hveding.

Lokalsamfunnet på Sommarøy i Troms mener at midnattssol og de lyse nettene gjør at de ikke trenger å vite hvilken tid på døgnet det er.

Lørdag for en uke siden ble det organisert et folkemøte i bygda. Der ble de rundt 300 innbyggerne enige om et opprop som skal sendes videre til myndighetene.

– Alle skal ha fleksibilitet hele døgnet

I praksis vil dette bety at Sommarøy ikke må forholde seg til tidsfrister, og at det for eksempel ikke vil være stengetider på butikkene.

– Målet vårt er å gi alle fleksibilitet hele døgnet, sier Kjell Ove Hveding som står bak initiativet. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Over hele verden er folk preget av stress og depresjon. I mange tilfeller kan dette knyttes til følelsen av å ikke strekke til, og her spiller klokken en rolle. Vi vil bli en tidsfri sone hvor alle kan leve livet til det fulle, sier Hveding.

– Hva gjør dere når skolene starter igjen etter sommeren?

– Barn og unge må fortsatt gå på skole, men det er rom for fleksibilitet. Man trenger ikke å settes inn i en boks i form av skole- eller arbeidstid, sier han og legger til;

– Målet vårt er å gi alle fleksibilitet hele døgnet. Hvis man ønsker å klippe plenen klokka fire på natta, så gjør man det.

Men enkelte av beboerne på øysamfunnet erkjenner imidlertid at det også kan bli noen utfordringer med å være et tidsfritt samfunn.

Malin Nordheim er resepsjonist på Sommarøy Arctic Hotel. Hun tror det også kan bli utfordrende å leve i et tidsfritt samfunn. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Jeg synes dette er spennende, men jeg er også litt skeptisk, sier Malin Nordheim. Hun er resepsjonist på Sommarøy Arctic Hotel.

– Det vil bli utfordrende med gjestene i forbindelse med innsjekk og utsjekk, åpningstider på bar og restaurant.

– Initiativet vil spre seg videre

Målet er at øygruppen skal bli en destinasjon hvor folk henger fra seg klokkene sine på vei over broen til øyen, og at de der kan glemme tiden helt.

Allerede er broen pyntet med flere titalls klokker, og påfunnet har fått mye oppmerksomhet over hele Nord-Norge. Hveding har stor tro på at bevegelsen vil spre seg videre til andre steder.

– Vi har fått videosnutter fra folk i både Finnmark og Nordland som heier på dette og sier de er glade for at vi tar tak i dette.

Nå undersøkes det hvilke formelle skritt som må gjøres for at Sommarøy kan frigjøre seg fra tidssonen sin.

– Vi skal få dette til Stortinget, så tar vi det derifra, sier Hveding.