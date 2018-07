Ny varmerekord i Troms: – Denne dagen vil vi huske lenge

Den nye varmerekorden for Troms ble i dag målt på Bardufoss. Mellom klokken 17.00 og 18.00 ble det målt hele 33,5 grader på værstasjonen.

– Dette er en dag vi kommer til å huske lenge. Det er bare å gratulere folket på Bardufoss med ny fylkesrekord på en særdeles varm dag.

Det sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Den gamle rekorden ble satt 10. juli 2014 i Skibotn. Da ble det målt 32,7 grader.

– Dagens nye rekord er nesten en grad varmere enn den gamle. Det er et stort hopp. Jeg ser for meg at den nye rekorden kan stå lenge. Kanskje i flere år fremover, sier Thyness.

Ingen ny rekord for Nord-Norge

Etter en uvanlig lang periode med mye regn og få soltimer var det i forkant av onsdagens værmelding knyttet stor spenning til om varmerekorden for Nord-Norge skulle bli slått.

Den er målt til 34,3 grader, og står etter onsdagens måling fortsatt. Tettstedet Drag i Nordland var nærmest med 33,7 grader. Med den målingen fikk de ny julirekord. Det samme fikk også Pasvik i Finnmark som målte 33,3 grader.

Tirsdag ble det blant annet satt ny varmerekord ved målestasjonen i Dividalen med 31,7 grader.

Thyness forteller at det etter siste måling onsdag ikke var mulig å slå den gamle rekorden for Nord-Norge. Allerede rundt klokken halv åtte onsdag kveld var temperaturen på Bardufoss sunket fra 33,3 grader til 30,3 grader.

Dårlig vær i sikte

Til tross for at sola varmet godt onsdag, opplyser Thyness om at det allerede torsdag blir dårligere vær. En kaldfront fra vest smyger seg innover den nordlige landsdelen.

– Det ventes regnbyger og vind. Som kjent er det innlandslufta som gir varmen, så når lufta fra sjøen kommer innover er vi fortapt dersom vi ønsker mer varme, smiler meteorologen.

Som meteorolog i Oslo har onsdagen bydd på store kontraster. For mens folk i nord gleder seg over sol og varme, ønsker beboere i sør regn og kjøligere temperaturer, blant annet med tanke på jordbruket.

– Det har vært en travel dag, men vi gleder oss men de som i dag har opplevd ordentlig sommer. Det er et langt land, det er sikkert, avslutter Thyness.