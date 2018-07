– Ekstraordinært vær i nord: 30 grader og tropenatt

– Dette sommerværet i nord er ekstraordinært, sier statsmeteorolog Ida Fossli i Værvarslinga for Nord-Norge.

Tirsdag formiddag ble det målt 30,1 grader ved Dividalen målestasjon: Det er bare 2,6 grader unna julirekorden for Troms, som er på 32,7 grader og ble satt i Skibotn i 2014.

I nabofylket i sør ble den varmeste julitemperaturen målt i Saltdal i 2011: 33,3 grader. Finnmarks julirekord ble satt på Lakselv lufthavn i 1988 og lyder på 33 grader.

– Når vi ser hvor varmt det er allerede klokken 11, er det gode muligheter for at det settes nye rekorder, bekrefter Fossli.

Tropenatt

Det varme været styres av et høytrykk over Kola, i tillegg til varme luftmasser sørfra.

– Det er tirsdag og onsdag som er de to store dagene. På indre strøk i Troms ligger det an til tropenetter disse dagene. Det betyr at temperaturen ikke bikker under 20 grader i løpet av natta

I Troms og Nordland vil varmen vil vare frem til ettermiddagen torsdag. Da avløses sola med skyer og regn.

– Mens Finnmark har trukket det lengste strået når det gjelder sydentemperaturer og beholder varmen også torsdag og fredag, sier Fossli.

Noe kjøligere i vest

Noen som kan vente seg litt kjøligere vær i nær fremtid, er vestlendingene.

– Det er en front på vei inn som bringer med seg noen byger, og den gjør også at det blir noe kjøligere, forteller statsmeteorologen. Men selv om det kan komme noen byger, blir prognosene mer og mer regnfattige.

– Det ligger an til mindre nedbør enn det så ut tidligere. Det er også veldig lokale forskjeller, så noen vil ikke få noe nedbør, sier Fossli og minner om at skogbrannfaren dermed ikke ligger an til å gå ned nevneverdig de nærmeste dagene.

Stabilt på Østlandet

Østlandet beholder det samme været en stund fremover. Det vil fortsatt være varmt, og selv om det er muligheter for en og annen ettermiddagsbyge, blir det stort sett ingen nedbør, ifølge Fossli.

– Det er veldig rolige forhold, men det hadde gjort seg med mer nedbør, sier Fossli. Hun forteller at flere sender inn bilder til Meteorologisk institutt for å vise effekten av den langvarige tørken.