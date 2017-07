Mia (17): – Endelig får jeg være same!

Sandøy besøkte Riddufestivalen for første gang i år. Her får hun se hva hun har gått glipp av.

– Jeg syns det er veldig dumt. Her har de egen barnehage der alle snakker samisk.

17 åringen er oppvokst i Telemark og Oslo, og snakker en østnorsk dialekt. Hun har derfor ikke fått tatt del i den samiske kulturen. Nå går hun på skole i Frankrike.

– Å lære samisk må jeg få til seinere når jeg er ferdig med fransken.

«Grusomt og hjerteskjærende»

Før festivalen ble avslutta søndag har Mia vært med på Nourat, ungdomskulturfestivalen for urfolk på Riddu. Urfolksungdommer fra store deler av verden møtes for økt bevissthet om egen kulturbakgrunn og identitet.

Samiske tradisjoner fornyes og gjenoppdages av mange på Riddu-festivalen. Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg syns det er grusomt og hjerteskjærende med nok et eksempel på at den samiske kulturen har blitt lagt vekk eller forsøkt glemt, slår Christina Henriksen fast. Hun er styreleder for Riddu.

– Jeg kan ikke se for meg noen bedre plass enn her til å hente fram kulturen og gjøre seg kjent med den igjen. Velkommen, skal hun og alle andre som vil finne sine røtter, være, sier Christina.

Like ved Senter for nordlige folk i Manndalen ligger barnehagen der ungene snakker samisk.

– Hadde jeg gått der hadde jeg kunnet snakke samisk i dag, sier Mia.

Ungdom fra mange folk og kulturer møtes til Riddu-festivalen Foto: Nils Mehren / NRK

De samiske språkvariantene flyter lett over ungdommenes lepper på festivalsletta. Mange har kledd i seg i luhkka. Den samiske ponchoen. Den har også Mia på.

– Det var den jeg ønsket meg mest av alt til konfirmasjonen min. Seinere skal jeg få meg en kofte.

Kvartsame og strupesang

Riddu er også konserter med artister som betyr noe i urfolkssammenheng. Mia og mora står sammen med flere hundre andre foran scenen til artister få har hørt om.

Mia sjøl har fått opplæring i tradisjonell strupesang.

– Det er fryktelig vanskelig å bruke strupen til ulike overtoner for å lage veldig kule lyder. Kult at de setter sammen et program slik at vi får lære om det samiske, men også om andre kulturer, sier Mia.

Ny-samisk veiviser

– Men hvordan har kameratene dine reagert på at du definerer deg som same?

– Jeg vil selv definere meg som same. Noen sier at jeg er «kvartlapp», andre sier det er stilig at jeg bruker luhkka.

Riddu-festivalen skjer her mellom høye fjell i Manndalen. Foto: Nils Mehren / NRK

– Hvis en person ønsker å være same, og har rett til det etter loven, da skal folk akseptere det og ha respekt for at vi lærer om kulturen og språket. De får heller hjelpe oss på vei, slik at det blir riktig, sier 17-åringen bestemt.

– På mange måter framstår du som en samisk veiviser selv!

– Jeg ville nå ikke sagt det selv, men på en måte er jeg kanskje det, ja.