Lakselus overlever all behandling

Havforskningsinstituttet bekrefter det mange fryktet, nemlig at lakselusen kan overleve all behandling – også medikamentfri behandling. Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, mener dette kan gi over 15 milliarder kroner i produksjonstap, skriver Dagens Næringsliv.