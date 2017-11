Høyeste oljepriser på to over år

Oljeprisen ligger nå på 61,2 dollar fatet. Før helgen sted oljeprisen over 60 dollar fatet for første gang siden juni 2015. Oppgangen har den siste tiden vært drevet av forventninger om at OPEC-organisasjonen for oljeeksporterende land, og samarbeidslandene vil forlenge en avtale om produksjonskutt etter mars 2018, skriver Dagens Næringsliv.