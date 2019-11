Henter inn eksperthjelp for å hjelpe Ousland og Horn

– Vi jobber hele tiden for å ha flere alternativer for å hjelpe Børge og Mike, sier Lars Ebbesen.

Fra fastlandet leder han ekspedisjonen til de to polfarerne Børge Ousland og Mike Horn. Eventyrerne skulle etter planen reise fra Alaska til Svalbard, via Nordpolen. Men naturen har ikke spilt på lag med dem.

– De spiller gigantisk is-sjakk med naturen, sier Ebbesen.

Forrige uke ble det kjent at ekspedisjonsledelsen vurderte å avbryte ekspedisjonen, på grunn av vær og føre. Men de valgte å fortsette.

Men gjengen som leder ekspedisjonen tar ingen sjanser. Derfor sender de nå Knut Espen Solberg, Bengt Rotmo og Aleksander Gamme til Longyearbyen, for å være i beredskap. Alle med mye erfaring fra ekstreme ekspedisjoner.

– Når de er på plass har vi toppet mannskap, med tanke på sikkerhet, kunnskap og alt sammen. Så dersom det blir behov for at de må inn og hjelpe Børge og Mike, så er vi klare, sier Lars Ebbesen.

PLANEN: Børge Ousland og Mike Horn krysser hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, først med båt (blå linje), så på ski (rød linje) og så med båt igjen (blå linje). Grafikk: Joakim Digernes-Nordström / NRK

En kamp i bekmørket

Området der Børge Ousland og Mike Horn befinner seg nå er egentlig bare et stort flytende isflak. Deler av isen er gammel og flere meter tykk. Andre steder er den ferskere, og mye tynnere. Langs løypa må de to eventyrerne forsere store råk.

– De har en liten flåte de kan benytte der det ikke er is. Ellers må de gå over råkene og håpe at de holder, forteller Ebbesen.

– Og sånn går dagene, i bekmørket, med kun noen hodelykter til å lede vei.

I tillegg driver også isen. På en god dag driver isen med ekspedisjonen, og flytter dem videre fremover.

– Rett etter Nordpolen drev isen feil vei, og tok dem oppimot åtte kilometer i feil retning hver dag, forteller Ebbesen.

Isen har nå vridd seg riktig vei, og Ousland og Horn forserer nå rundt 25 kilometer om dagen, i tillegg til isens drift.

Men er det nok?

KREVENDE: Råk som dette må Ousland og Horn forsere daglig, med full oppakning. Foto: Mike Horn

Skal forlenge ekspedisjonen

De to har mat for elleve dager igjen, og omtrent 300 kilometer til de når iskanten nord for Svalbard.

– Men vi vet ikke hvor iskanten er fra dag til dag, eller hva de kommer til å møte på, sier Lars Ebbesen.

Ekspedisjonsledelsen har tett kontakt med Sysselmannen, Hovedredningssentralen, Norsk Polarinstitutt, og andre relevante instanser.

– Slik det ser ut nå, vil de klare å nå iskanten den siste dagen med mat. Planen er å sende Gamme, Rotmo og Solberg for å gå dem i møte, dersom det er behov for det. De vil ta med seg mat og utstyr, slik at vi kan forlenge ekspedisjonen, og sørge for at alle kommer seg i land, sier Ebbesen.