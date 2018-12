Frykter katastrofe for dyrelivet på Svalbard

– En dråpe diesel som lager et merke på størrelse med et kronestykke, er nok til ta livet av en sjøfugl. Dieseloljen ødelegger fettlaget som beskytter fuglene, sier Sigurd Enge, fagansvarlig i Bellona.

KAN BLI FATALT: Sigurd Enge advarer mot konsekvensene av et eventuelt oljedieselsøl. Foto: KNUT ERIK SOLHAUG / NRK

Fredag grunnstøtte Northguider i Hinlopenrenna helt nord på Svalbard. Reketråleren har 300.000 liter dieselolje med seg. Kystverket mener den vil brytes ned, dersom den kommer i kontakt med sjøen.

Bellona er ikke enig:

– Det som kommer ut i sjøen, forblir i sjøen. Det er heller ikke mulig å gjennomføre en oljevernaksjon. Det finnes ikke utstyr for å samle opp olje på en fornuftig måte under disse forholdene. Så snart oljen kommer ut i sjøen, er skaden skjedd, sier Enge.

Et scenario han spesielt frykter er at de lave temperaturene gjør at mye av dieseloljen fryses inne i isen.

– Den blir kapslet inn i isen, og blir liggende der og vente på våren. Den vil ikke kunne fordampe mye dersom den blir frosset i is. Dermed skjer det en nytt oljesøl til våren, når isen smelter og livet kommer tilbake, sier Enge.

Sysselmannen bekymret

BEKYMRET: Morten Wedege hos Sysselmannen. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Miljøvernsjefen hos Sysselmannen på Svalbard, Morten Wedege, er også bekymret. Han viser til at området er et høyarktisk naturreservat.

– Dette er et område som om våren og sommeren er preget av mye sjøfugl. Det er liggeplasser for hvalross. Det er mye marint dyreliv her, som sel og hval. Det er en type dyreliv som er særlig utsatt for olje og forurensning, sier han.

Sigurd Enge i Bellona er klar på at selv om mye fugl nå har flydd sørover, er det fortsatt fugl i området. Noen holder til i området fast.

– Hvalross og isbjørn er likevel artene som er mest truet av et oljesøl, sier han.

VERSTE SCENARIO: Bellona frykter at katastrofen kan være et faktum til våren, dersom man ikke lykkes med å få oljen ut av Northguider. Her er en sjøfugl skadet av olje i Svartehavet. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Sysselmannen fornøyd

Fartøyet «Svalbard» er kystvaktens største fartøy. Søndag kveld forlot den kystvaktbasen på Sortland for å seile til Longyearbyen med mannskap.

De vil forsøke å gå om bord på Northguider for å undersøke skadeomfanget. De skal også forsøke å tømme dieseltankene. Dersom skipet er flytedyktig, vil de forsøke å trekke tråleren av grunnen.

Sysselmannen er totalt sett fornøyd med beredskapen.

– Jeg har i alle fall ingen grunn til å være misfornøyd med det som har skjedd nå. Vi har et veldig godt samarbeid med Kystverket og rederiet, og har stor tiltro til at den situasjonen skal løse seg, sier Morten Wedege.

Rederi på plass

Hele mannskapet på 14 ble i en redningsaksjon fraktet uskadet til Longyearbyen med helikopter fredag.

Asle Birkeland i rederiet Opilio, som eier Northguider, er nå i Longyearbyen for å planlegge bergingsaksjonen av tråleren – i samarbeid med Kystverket og Kystvakta. De jobber i tillegg med å hyre inn mannskap fra et eksternt bergingsfirma, som skal flys til Longyearbyen så snart som mulig.

– Vi jobber samtidig med å kartlegge grunnholdene på stedet på båten står, og med å fremskaffe alle andre nødvendige data om båten for at operasjonen skal gå så smertefritt som mulig, sier Birkeland.