Fiskeriministeren slakter oppdrettsvedtak: – Det er veldig trist

Det var onsdag denne uken Tromsø-politikerne vedtok at de ikke vil tillate nye oppdrettskonsesjoner i kommunen med mindre driften skjer i lukkede anlegg. Et vedtak fiskeriministeren er lite glad for.

– Jeg synes det er et veldig trist vedtak, fordi det sender et veldig dårlig signal til en av våre aller viktigste og fremvoksende næringer, nemlig oppdrett- og havbruksnæringa, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Ifølge fiskeriministeren har kommunen nettopp mottatt et betydelig millionbeløp fra Havbruksfondet.

– Da synes jeg det er underlig at man gjør et vedtak nå der man stiller krav til en spesiell måte å drive oppdrett på, som faktisk i dag ikke er i bruk på en kommersiell måte i næringa.

– Ønsket et fremtidsrettet vedtak

Det var MDG som sto bak forslaget. De fikk støtte fra både Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Varaordfører i Tromsø, Jarle Aarbakke (Ap) sier han er fornøyd med vedtaket kommunestyret har gjort.

– Det vi ønsket å gjøre var å lage et bærekraftig og fremtidsrettet vedtak, og det er jeg tilfreds med.

Fiskeriministeren mener vedtaket i kommunestyret har liten betydning per nå.

– Men det har en veldig negativ symboleffekt. Det å legge til grunn at man skal bruke en teknologi som ikke eksisterer kommersielt i dag, gjør at Tromsø kommune melder seg ut av det som vil skje de nærmeste årene. Nesvik håper kommunepolitikerne vil revurdere vedtaket, og understreker at dette ikke er kommunens ansvar.

– Her tiltar de seg en rolle de ikke har. Det er viktig at lokalpolitikerne forholder seg til sine ansvarsområder.

– Vi er sjokkerte

Vedtaket ble møtt med sjokk og vantro av næringen. Regionsjef for havbruk i Sjømat Norge, Marit Bærøe, er overrasket og sjokkert over kommunens krav til oppdrettsnæringa.

– Vi er sjokkerte. Hadde vi vært klar over at dette ville bli vedtatt, hadde vi rettet en langt større innsats for å gi bedre informasjon om hva dette eventuelt skal innebære.

Men politikerne har også mottatt positive reaksjoner på vedtaket. Naturvernforbundet hyller

vedtaket, og mener dette er et riktig skritt i oppdrettspolitikken fra Tromsø.

– Dette er et banebrytende vedtak i Norge, og kan bety en helt ny oppdrettspolitikk hvor miljøet står i forsetet, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg.